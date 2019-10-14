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14 жовтня • оновлено в 18:07
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"Путін – х*йло!" Протести на Майдані отримали жорсткий поворот: фото і відео

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У Києві в понеділок, 14 жовтня, проходять масштабні акції протесту "Ні капітуляції", в ході яких українці "накрили" Майдан димом, а також передали "привіт" агресору – главі РФ Володимиру Путіну.

Тисячі українців вийшли на Майдан з прапорами України проти здачі інтересів держави на Донбасі, передає кореспондент OBOZREVATEL.

Люди кричали "Слава Україні", "Путін – х * йло", і інші слова. Незабаром в центрі столиці запалили фаєри, а також застосували димові шашки.

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Незабаром деякі групи протестувальників зажадали відставки президента Володимира Зеленського. "Зелю геть", - кричали вони.

Потім аналогічну вимогу було озвучено і по главі Офісу президента Андрію Богдану.

Попередньо, всього участь у протестах взяли близько 20 тисяч осіб.

Протести в Києві

Протести в Києві

Протести в Києві

Протести в Києві

Протести в Києві

Протести в Києві

Протести в Києві

Протести в Києві

Протести в Києві

Протести в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня відзначають День захисника України, Покрову та День козацтва.

Про акції протесту в Києві було відомо заздалегідь, в зв'язку з чим президент Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом не порушувати рамки закону і не створювати контент для пропагандистів Кремля.

При цьому президент в понеділок вирішив відправитися на Донбас, де також звернувся до українців і захисникам держави, побувавши на передовій.

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Україна Київ
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Шины, палатки, пенсионеры с борщами для протестующих где?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Стук Кастрюль, Это всё только после приезда Нуланд...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А когда революция?
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70rus xxx
70rus xxx
Реальная власть на улице.Тут ЗЕля угадал,гутаря,что вы все президенты.Нестор Махно всплакнул,ностальгией навеело.
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