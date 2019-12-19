Головна Новини
19 грудня • оновлено в 11:41
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Протести під Радою: Київ знову застряг у заторах. Карта

452
Читати матеріал російською

У четвер, 19 грудня, під Верховною Радою знову зібралися протестувальники, а через анонсування чергових протестів правоохоронці продовжують у посиленому режимі забезпечувати публічну безпеку та порядок у Києві.

Хоча поки ситуація залишається спокійною, під будівлею стоїть паркан, який відокремлює силовиків від мітингувальників. Про це повідомляє Уніан.

Зазначається, що до ВР широкої колоною прийшли представники Національного корпусу, там також є люди в шахтарських касках, до них приєдналися і медики, які влаштували Всеукраїнську акцію за підвищення зарплати лікарям "Будь як Ніна". Вони тримають прапори аграрних і політичних об'єднань, різних профспілок.

Новини
Київ застряг у заторах: протести під Радою викликали колапс у столиці

Через протести під Радою Київ застряг у заторах

Через протести під Радою Київ застряг у заторах

Водночас, як повідомляють у відділі комунікації поліції Києва, в посиленому режимі у центрі столиці несуть службу працівники їхніх структурних підрозділів, а також військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки й поліція діалогу.

"Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, проводити акції лише у мирний спосіб, а також не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків", – йдеться у повідомленні.

Акції протесту під Радою

Акції протесту під Радою

Вісті

Водночас через масові заходи у центрі столиці виявився частково заблокований дорожній рух – за даними Google Maps, Київ скували 6-бальні затори.

За традицією, вони спостерігаються на просп. Перемоги від метро "Житомирська" у бік місця будівництва нового Шулявського моста. Також пробка перед ним і по вул. Гетьмана. Крім того, затори і на просп. Палладіна по обидва боки перед метро.

Акції протесту під Радою

Акції протесту під Радою

Вісті

Частково стоїть просп. Леся Курбаса та вул. Сім'ї Сосніних у бік мосту на Відрадний масив. Також затор перед Жулянською розв'язкою з боку Вишневого, на Кільцевій дорозі – уздовж Михайлівської Борщагівки (там ДТП). Менше затруднений проїзд і по вул. Заболотного від Феофанії в сторону Дніпра.

Великою проблемою стала розв'язка біля мосту Патона на правом березі

Великою проблемою стала розв'язка біля мосту Патона на правом березі

Скриншот

Крім того, проблематичний рух по вул. Вільямса та Максимовича (там помічено ДТП) у сторону метро "Васильківська", так само як і на самій вул. Васильківській у бік метро і центру. На Голосіївському просп. ускладнений проїзд і вздовж парку. Затори на вул. Грінченка перед вул. Брожки, дещо менші – перед вул. Івана Федорова, на ній же і на вул. Грінченка, Протасів Яр й особливо – Великій Васильківській.

Акції протесту під Радою

Акції протесту під Радою

Вісті

Місцями проблематичний проїзд по вул. Борщагівській та Жилянської у районі Повітрофлотського мосту, а також паралельно на початку просп. Перемоги.

Затор і біля спуску по бульв. Дружби народів, на розв'язці біля мосту Патона, а також на набережній від Дарницького моста до Дніпровського узвозу. Менші – перед під'їздом до Подолу і по вул. Набережно-Хрещатицькій. З іншого боку в напрямку Подолу затруднено проїзд по вул. Набережно-Рибальській.

Акції протесту під Радою

Акції протесту під Радою

Уніан

Також затори на на вул. Щусєва та на вул. Іллєнко перед метро "Лук'янівська". Особливо проблематичний проїзд до центру через Куренівку: затори на вул. Вишгородській, Мостицькій, Білицькій, Кирилівській аж до трамвайного депо, Петропавлівської, Копиловської, частково ускладнено рух і по вул. Автозаводській та Скляренка. На просп. Бандери затор вздовж озера Вербне в бік метро "Почайна".

На лівому березі "тягучки" на просп. Ватутіна, вул. Братиславській перед метро, біля в'їзду на мости Метро, Патона (і на самому мосту), Дарницькому, а також на просп. Бажана від метро "Позняки" в сторону Південного мосту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня під Верховною Радою влаштували акцію протесту проти відкриття ринку землі. Мітинг переріс у масові зіткнення.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Акції протесту в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
Акції протесту в Києві Пробки в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
мітинг протест Верховна Рада України Національна поліція України Національна гвардія ГосЧС
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги