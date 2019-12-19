Протести під Радою: Київ знову застряг у заторах. Карта

У четвер, 19 грудня, під Верховною Радою знову зібралися протестувальники, а через анонсування чергових протестів правоохоронці продовжують у посиленому режимі забезпечувати публічну безпеку та порядок у Києві.

Хоча поки ситуація залишається спокійною, під будівлею стоїть паркан, який відокремлює силовиків від мітингувальників. Про це повідомляє Уніан.

Зазначається, що до ВР широкої колоною прийшли представники Національного корпусу, там також є люди в шахтарських касках, до них приєдналися і медики, які влаштували Всеукраїнську акцію за підвищення зарплати лікарям "Будь як Ніна". Вони тримають прапори аграрних і політичних об'єднань, різних профспілок.

Через протести під Радою Київ застряг у заторах

Водночас, як повідомляють у відділі комунікації поліції Києва, в посиленому режимі у центрі столиці несуть службу працівники їхніх структурних підрозділів, а також військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки й поліція діалогу.

"Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, проводити акції лише у мирний спосіб, а також не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків", – йдеться у повідомленні.

Акції протесту під Радою Вісті

Водночас через масові заходи у центрі столиці виявився частково заблокований дорожній рух – за даними Google Maps, Київ скували 6-бальні затори.

За традицією, вони спостерігаються на просп. Перемоги від метро "Житомирська" у бік місця будівництва нового Шулявського моста. Також пробка перед ним і по вул. Гетьмана. Крім того, затори і на просп. Палладіна по обидва боки перед метро.

Акції протесту під Радою Вісті

Частково стоїть просп. Леся Курбаса та вул. Сім'ї Сосніних у бік мосту на Відрадний масив. Також затор перед Жулянською розв'язкою з боку Вишневого, на Кільцевій дорозі – уздовж Михайлівської Борщагівки (там ДТП). Менше затруднений проїзд і по вул. Заболотного від Феофанії в сторону Дніпра.

Великою проблемою стала розв'язка біля мосту Патона на правом березі Скриншот

Крім того, проблематичний рух по вул. Вільямса та Максимовича (там помічено ДТП) у сторону метро "Васильківська", так само як і на самій вул. Васильківській у бік метро і центру. На Голосіївському просп. ускладнений проїзд і вздовж парку. Затори на вул. Грінченка перед вул. Брожки, дещо менші – перед вул. Івана Федорова, на ній же і на вул. Грінченка, Протасів Яр й особливо – Великій Васильківській.

Акції протесту під Радою Вісті

Місцями проблематичний проїзд по вул. Борщагівській та Жилянської у районі Повітрофлотського мосту, а також паралельно на початку просп. Перемоги.

Затор і біля спуску по бульв. Дружби народів, на розв'язці біля мосту Патона, а також на набережній від Дарницького моста до Дніпровського узвозу. Менші – перед під'їздом до Подолу і по вул. Набережно-Хрещатицькій. З іншого боку в напрямку Подолу затруднено проїзд по вул. Набережно-Рибальській.

Акції протесту під Радою Уніан

Також затори на на вул. Щусєва та на вул. Іллєнко перед метро "Лук'янівська". Особливо проблематичний проїзд до центру через Куренівку: затори на вул. Вишгородській, Мостицькій, Білицькій, Кирилівській аж до трамвайного депо, Петропавлівської, Копиловської, частково ускладнено рух і по вул. Автозаводській та Скляренка. На просп. Бандери затор вздовж озера Вербне в бік метро "Почайна".

На лівому березі "тягучки" на просп. Ватутіна, вул. Братиславській перед метро, біля в'їзду на мости Метро, Патона (і на самому мосту), Дарницькому, а також на просп. Бажана від метро "Позняки" в сторону Південного мосту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня під Верховною Радою влаштували акцію протесту проти відкриття ринку землі. Мітинг переріс у масові зіткнення.

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