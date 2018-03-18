Прихильники Саакашвілі влаштували в Києві новий марш за імпічмент: з'явилися фото

У Києві, в неділю, 18 березня, прихильники екс-глави Грузії і лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі вийшли на Майдан Незалежності з вимогою про відставку президента України Петра Порошенка.
Станом на 12:10 в центі Києва зібралися близько 1-1,5 тисячі протестувальників, передає "Українська правда". За словами організаторів акції, пізніше вони мають намір відправитися до будинку Порошенка в Козині.
Відзначається, що недалеко від центральної площі чергують кілька карет швидкої допомоги та пожежна машина, а також по кілька поліцейських авто й автобусів Нацгвардії.
Проїзди на вул.Прорізна та Городецького перекрито правоохоронцями, біля виходу з метро "Хрещатик" на Городецького силовики перевіряють людей на наявність небезпечних речей.
За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у центрі міста 18 березня чергують півтори тисячі правоохоронців.
Цікаво, що на стінах ТРЦ "Глобус" біля Стелли Незалежності хтось вивісив плакати "Не продавай Україну за російські гроші" з перекресленими портретами Міхеїла Саакашвілі, Володимира Путіна, Сергія Курченка, Віктора Медведчука та Надії Савченко і "Долю України вирішувати українцям" із зображеннями Путіна та Саакашвілі.
Як писав "Обозреватель", минулого тижня прихильники Саакашвілі влаштували мітинг під будинком міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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