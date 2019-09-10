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11 вересня • оновлено в 11:35
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"Преміум-доставка": загадковий голий кур'єр з'явився у виш Києва. Відео 18+

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У мережі з'явилося нове відео з оголеним кур'єром однієї з відомих компаній із доставки їжі. Цього разу хлопця помітили в Національному медичному університеті імені Богомольця у Києві.

Роликом поділився Telegram-канал Perepichka News. Кур'єр служби доставки, одягнений у білі мініатюрні стрінги, з'явився під час пар в одній з аудиторій із сумкою.

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"Преміум-доставка": загадковий голий кур'єр з'явився у виш Києва. Відео 18+

Скрін відео

На ролику знято, як хлопець без збентеження розповідає викладачеві про доставлене замовлення.

Нагадаємо, нещодавно хлопця в стрінгах, який прогулювався вулицею з кур'єрською сумкою, помітили на Хрещатику.

Після цього він майже голяка приніс їжу прямо в аудиторію Київського політехнічного інституту, назвавши це "преміум-доставкою". Кур'єра також побачили в Національному авіаційному університеті.

З'ясувалося, що кур'єр – київський пранкер, підписаний у соцмережі як pava_us.

"Преміум-доставка": загадковий голий кур'єр з'явився у виш Києва. Відео 18+

instagram.com/pava_us

"Преміум-доставка": загадковий голий кур'єр з'явився у виш Києва. Відео 18+

instagram.com/pava_us

"Преміум-доставка": загадковий голий кур'єр з'явився у виш Києва. Відео 18+

instagram.com/pava_us

"Преміум-доставка": загадковий голий кур'єр з'явився у виш Києва. Відео 18+

instagram.com/pava_us

"Преміум-доставка": загадковий голий кур'єр з'явився у виш Києва. Відео 18+

instagram.com/pava_us

"Преміум-доставка": загадковий голий кур'єр з'явився у виш Києва. Відео 18+

instagram.com/pava_us

"Преміум-доставка": загадковий голий кур'єр з'явився у виш Києва. Відео 18+

instagram.com/pava_us

"Преміум-доставка": загадковий голий кур'єр з'явився у виш Києва. Відео 18+

instagram.com/pava_us

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві на вулиці Бориспільській (Дарницький район) помітили напівголу жінку, що розгулювала на вулиці. Вона пританцьовувала і крутилася на одному місці.

  • Також у столиці на вул. Олени Теліги невідома оголена жінка лягла посеред дороги, а потім почала чіплятися до водіїв проїжджаючих авто.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
курйоз видео Голі
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