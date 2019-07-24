Зеленський звільнив двох голів РДА в Києві: хто вони

У Києві звільнили главу Дарницької районної адміністрації Сергія Леваду та очільника Деснянської РДА Геннадія Заболотного.

Відповідні розпорядження від 23 липня з'явилися на сайті президента України Володимира Зеленського.

В обох випадках звільнення аргументовані "закінченням терміну повноважень президента України", тобто п'ятого глави держави Петра Порошенка.

"Звільнити Леваду Сергія Яковича з посади голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України", – йдеться в одному з розпоряджень.

Сергій Левада Facebook Sergei Levada

Левада займав цю посаду всього кілька місяців, з березня 2019 року. В указі Порошенка говорилося, що йому дали три місяці випробувального терміну. Також він є депутатом Київради і радником міського голови Віталія Кличка.

Геннадій Заболотний очолював Деснянську районну адміністрацію з січня 2018 року. До цього він обіймав аналогічну посаду в Березівському районі на Одещині.

Геннадій Заболотний desn.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський також звільнив глав Печерської та Оболонської районних адміністрацій. Таке рішення було обґрунтоване закінченням терміну повноважень президента.

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