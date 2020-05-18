Зеленський призначив 10 голів РДА у Києві: всі прізвища

Президент України Володимир Зеленський призначив голів Дніпровської, Подільської, Шевченківської, Голосіївської, Дарницької, Деснянської, Оболонської, Печерської, Святошинської та Солом'янської районних державних адміністрацій Києва.

Відповідні розпорядження, датовані 18 травня, з'явилися на сайті глави держави. Так, Зеленський звільнив Петра Онофрійчука з посади голови Дніпровської РДА. Відтепер його замінить Ігор Щербак.

Водночас президент перепризначив Віктора Смирнова головою Подільської РДА, а ще Олега Гарягу – головою Шевченківської РДА.

Зеленський призначив 10 голів РДА у Києві. Ілюстрація

Також Зеленський призначив:

Сергія Садового – головою Голосіївської РДА;

Ярослава Лагуту – головою Дарницької РДА;

Давида Шатірішвілі – головою Деснянської РДА,

Кирила Фесика – головою Оболонської РДА,

Наталію Кондрашову – головою Печерської РДА,

Сергія Павловського – головою Святошинської РДА,

Ірину Чечотку – головою Солом'янської РДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський має намір провести спілкування із засобами масової інформації за підсумками першого року свого президентства.

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