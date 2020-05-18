Головна Новини
18 травня • оновлено в 19:31
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ політика

Зеленський призначив 10 голів РДА у Києві: всі прізвища

4.5т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський призначив голів Дніпровської, Подільської, Шевченківської, Голосіївської, Дарницької, Деснянської, Оболонської, Печерської, Святошинської та Солом'янської районних державних адміністрацій Києва.

Відповідні розпорядження, датовані 18 травня, з'явилися на сайті глави держави. Так, Зеленський звільнив Петра Онофрійчука з посади голови Дніпровської РДА. Відтепер його замінить Ігор Щербак.

Водночас президент перепризначив Віктора Смирнова головою Подільської РДА, а ще Олега Гарягу головою Шевченківської РДА.

Зеленський призначив 10 голів РДА у Києві. Ілюстрація

Зеленський призначив 10 голів РДА у Києві. Ілюстрація

Також Зеленський призначив:

  • Сергія Садового – головою Голосіївської РДА;

  • Ярослава Лагуту – головою Дарницької РДА;

  • Давида Шатірішвілі – головою Деснянської РДА,

  • Кирила Фесика – головою Оболонської РДА,

  • Наталію Кондрашову – головою Печерської РДА,

  • Сергія Павловського – головою Святошинської РДА,

  • Ірину Чечотку – головою Солом'янської РДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський має намір провести спілкування із засобами масової інформації за підсумками першого року свого президентства.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
10
Треш
Кияни політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • Одесу потрясла смерть від коронавірусу лікаря-реаніматолога – чоловіка рятували тиждень.

  • У носінні маски знайшлася прихована небезпека – COVID-19 може потрапити в мозок людини.

  • Лікарі попередили, що у молодих пацієнтів із COVID-19 інсульт може бути "першим і останнім" симптомом коронавірусу.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги