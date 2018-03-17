У Києві на машинах дипломатів РФ з'явилися українські тризуби

У Києві машини російських дипломатів напередодні виборів у Російській Федерації прикрасили українською символікою.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.
"Машини російських дипломатів в Україні прикрасили українською символікою. Напередодні незаконних виборів в РФ, які проводяться на окупованих територіях, представники агресора в Україні почали їздити з тризубом", - зазначив він.
Бутусов додав, що пора розривати відносини з РФ.
"Ніяких представників агресора в Україні бути не повинно. Консульські інтереси мають представляти нейтральні країни", - додав він.
Цензор.НЕТ опублікував фото автомобілів з українською символікою.
Як повідомляв "Обозреватель", Київ звинуватили у втручанні в справи Росії.
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".