У Києві на машинах дипломатів РФ з'явилися українські тризуби

У Києві машини російських дипломатів напередодні виборів у Російській Федерації прикрасили українською символікою.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

"Машини російських дипломатів в Україні прикрасили українською символікою. Напередодні незаконних виборів в РФ, які проводяться на окупованих територіях, представники агресора в Україні почали їздити з тризубом", - зазначив він.

Бутусов додав, що пора розривати відносини з РФ.

"Ніяких представників агресора в Україні бути не повинно. Консульські інтереси мають представляти нейтральні країни", - додав він.

Цензор.НЕТ опублікував фото автомобілів з українською символікою.

Як повідомляв "Обозреватель", Київ звинуватили у втручанні в справи Росії.