Голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко заявив про те, що київська влада нібито "провернула" масштабну "транспортну" аферу.

Відповідний допис він розмістив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, мова йде про закупівлю 200 автобусів на загальну суму 50,7 мільйонів євро.

"Дилер – ТОВ "Неон Сіті Груп", з яким попередні роки не співпрацювали. Звів усі факти та цифри, і от яку схему вже довгий час провертають поза очима киян", – написав Ткаченко.

Він розповів, що раніше Київ уже купував автобуси у ТОВ "МАЗтранссервіс" (офіційний дилер МАЗ, Білорусь). Зокрема, за останні роки "МАЗтранссервіс" поставив для "Київпастрансу" 520 автобусів, а останні 70 одиниць купили у 2017 році. Тоді, за його словами, кожен автобус обійшовся у 155 тисяч євро або у 4,63 млн грн.

Також Ткаченко зауважив, що вже цьогоріч товариство "МАЗтранссервіс" взяло участь в тендері на постачання автобусів для Івано-Франківська та за 10 автобусів хотіло 46,6 млн грн. Втім, тоді виграв український виробник. Схожа ситуація склалась і у Львові, де міська влада обрала вітчизняного виробника, у якого аналогічні автобуси українського виробництва є дешевшими.

"За три роки після київської закупівлі (по 4,63 млн грн) ціна на автобуси майже не змінилася – 4,66 млн грн", – зауважив він.

Ткаченко розкрив деталі масштабної транспортної афери в Києві. Ілюстрація

"І тут сюрприз, про який ви вже знаєте… Столиця України – Київ збирається купити неукраїнські автобуси за ціною на 30% вище, ніж той же Франківськ (на кожен з 12-метрових автобусів збираються витратити 202 тис. євро. А це вже не 4,66 млн грн, а майже 6 мільйонів)", – підкреслив нардеп.

При цьому, як зауважує Ткаченко, купуватимуть автобуси не у "МАЗтранссервіс". Так, за його словами, постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримала договір фінансового лізінгу з ПАТ "АТ "Укргазбанк", але лізінгоодержувач – "Київпастранс" – обрав не перевіреного постачальника – "МАЗтранссервіс", а ТОВ "Автомобільна компанія "Укравтоторг".

"Журналісти-розслідувачі з’ясували, що ТОВ "Автомобільна компанія "Укравтоторг" належить олігарху Дмитру Святашу, який знаходиться в розшуку НАБУ за привласнення 1,1 млрд грн "Укрсиббанку". І щойно про це дізналися депутати Київради і підняли ґвалт, власника терміново змінили. Тепер це кіпрський офшор "Неон Сіті Груп". Але, як з’ясувалося, серед засновників "Неон Сіті Груп" є компанія ООО "ФАВ-Україна", власником якої є мати олігарха-втікача Дмитра Святаша", – підкреслив нардеп.

Водночас на сайті Київради написано наступне: "Бюджетна комісія Київради підтримала документ, який дозволяє придбати 200 сучасних автобусів... Йдеться про проєкт договору фінансового лізингу на придбання містом транспортних засобів з ПАТ "АТ "Укргазбанк".

"Вартість лізингу – 50,7 мільйонів євро. З урахуванням бюджетних обмежень, фінансовий лізинг на сьогодні є єдиним інструментом оновлення рухомого складу КП "Київпастранс". ПАТ АБ "Укргазбанк", 94,94% акцій якого належать державі, запропонувало найбільш вигідні умови фінансового лізингу", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий потрапив у скандал, заявивши, що безхатченки "повинні відчувати нужду", а також "не звикати до комфорту". Проте пізніше він виправдався та сказав, що його слова неправильно зрозуміли.

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