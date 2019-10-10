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10 жовтня • оновлено в 21:24
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/ політика

"Не спроможний керувати містом!" Ткаченко різко розкритикував Кличка

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Очільник Києва Віталій Кличко намагається втриматися на посаді, але розуміє, що втрачає довіру киян. А свої промахи та неспроможність керувати містом перекладає на інших людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко. Він зазначив, що політик дарма шукає винних у тому, що депутати втратили довіру до мера.

"Якою була причина, що сесію Київради не проводили понад 100 днів, а потім раптом запланували дві поспіль? Відповіді на це питання у Кличка не було. Не Офіс президента, Ткаченко чи будь-хто інший керував містом протягом п'яти років. Не вони зараз збільшують вартість будівництва Шулявського мосту до одного мільярда гривень і "на ходу" змінюють проєкт, який не хотіли ухвалити з самого початку. Не у них "втомлювалися" мости й дерибанився бюджет столиці та столична земля", – написав нардеп.

Олександр Ткаченко і Віталій Кличко

Олександр Ткаченко і Віталій Кличко

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За його словами, мерові Віталію Кличку потрібно усвідомити, що Київ і Київська влада знаходяться у глибокій системній кризі. А фрази "все під контролем", "все йде за планом" більше не працюють, їм ніхто вже не вірить.

"Києву і киянам необхідні реальні справи, вирішення міських проблем, а не піар", – написав політик.

Він додав, що Кличко є великим боксером, але як мер і голова КМДА він довів свою неспроможність очолювати столицю.

"Місто має отримати компетентних, відповідальних керівників, які працюватимуть на благо міста та його жителів. Це необхідно зробити, щоб рухатися вперед разом з усією країною", – підсумував Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ткаченко заявив, що міська влада Києва зможе працювати ефективно тільки в умовах розвиненої децентралізації та надання киянам реальних самоврядних повноважень.

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Особи
Віталій Кличко Олександр Ткаченко
Місце
Україна Київ
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Эта тупорылая отбивная не способна даже себе шнурки на бантик завязать - говорят по вечерам мертвые узлы разрезает)))
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
ткаченко нех писать так много букв.можно написать коротко и просто"лижу ж.пу зеле".
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Sirko Bogdan, так и ты пиши "сосу обрезанный пеци".
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ткаченко возомнил себя великим мэром? Пусть начнет с Кривого Рога.
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