Позачергові вибори до Ради: як змінити місце голосування у Києві

У Києві з 24 травня можна змінити місце голосування для позачергових виборів до Верховної Ради. Зробити це потрібно в районних адміністраціях, де розташовані державні реєстри виборців.

Прийти туди треба всім, хто не зареєстрований за місцем проживання у Києві, але голосуватиме тут. Про старт виборчого процесу повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук у Facebook.

"Кожен має подати заяву в органи ведення держреєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування до 15 липня", — уточнила вона.

Важливо, що для тих, хто голосуватиме не за місцем реєстрації, дадуть лише один бюлетень — одномандатний. Голосувати за мажоритарними списками поза своїм округом заборонено.

Внутрішні переселенці із зони бойових дій на Донбасі для зміни місця голосування мають надати лише паспорт.

Ілюстрація Днепр час

Всім іншим потрібні документи, які підтвердять перебування у день виборів у Києві. Перевірити наявність себе у списках на участь у голосуванні і дізнатися більше деталей про вибори можна за посиланням на сайті Держреєстру.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Зеленський вимагав від Ради змінити закон про вибори, скасувати мажоритарні списки і знизити прохідний поріг з 5 до 3%, проте парламент не проголосував за внесення законопроектів.

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