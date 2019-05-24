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/політика

Позачергові вибори до Ради: як змінити місце голосування у Києві

1.3тЧитати матеріал російською

У Києві з 24 травня можна змінити місце голосування для позачергових виборів до Верховної Ради. Зробити це потрібно в районних адміністраціях, де розташовані державні реєстри виборців.

Прийти туди треба всім, хто не зареєстрований за місцем проживання у Києві, але голосуватиме тут. Про старт виборчого процесу повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук у Facebook.

"Кожен має подати заяву в органи ведення держреєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування до 15 липня", — уточнила вона.

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Важливо, що для тих, хто голосуватиме не за місцем реєстрації, дадуть лише один бюлетень — одномандатний. Голосувати за мажоритарними списками поза своїм округом заборонено.

Внутрішні переселенці із зони бойових дій на Донбасі для зміни місця голосування мають надати лише паспорт.

Ілюстрація

Ілюстрація

Днепр час

Всім іншим потрібні документи, які підтвердять перебування у день виборів у Києві. Перевірити наявність себе у списках на участь у голосуванні і дізнатися більше деталей про вибори можна за посиланням на сайті Держреєстру.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Зеленський вимагав від Ради змінити закон про вибори, скасувати мажоритарні списки і знизити прохідний поріг з 5 до 3%, проте парламент не проголосував за внесення законопроектів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ГавноЗеленский где Саакашвили ?? Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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