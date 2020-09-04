"Політ" Верещук із зеленою парасолькою над Києвом розвеселив мережу

Верещук із парасолькою стала героїнею мемів. Колаж
Кандидатка в мери Києва, нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук стала героїнею мемів після зливу відео зі зйомок її рекламного ролика із зеленою парасолькою.
Так, кадр із Верещук, що висить на стропах в яскравому жовтому плащі і з парасолькою в руках, неодноразово відфотошопили користувачі соцмереж.
Політкиню порівняли з Мері Поппінс, розмістили поруч із нею екснардепку Надію Савчеко, що летить, а також "підставили" в кадр мультфільму про Вінні-Пуха.
Верещук порівняли з Мері Поппінс
Обличчя нардепки прифотошопили до іншої картинки
Зазначимо, ролик зняли на "скляному" пішохідно-велосипедний мосту в Києві, який з'єднує Володимирську гірку з Аркою дружби народів.
"Це частина моєї роботи. Ми готуємося до передвиборної кампанії, це лише підготовка, я поки не є офіційним кандидатом, зареєстрованим в ЦВК. І я не бачу нічого такого, що могло б, так би мовити, на сьогодні бути негативом у цьому випадку", – процитувало "Громадське" Верещук.
Ілон Маск дивиться на Верещук
Верещук додала, що її рекламний ролик "буде цікавим, буде емоційним, він дає надію". А ще для його зйомок використовували дублера.
Sasha Podufalov / Facebook
Жовтий плащ нардепки нагадав користувачам жовту жабку
Політкиня в мультику про Вінні-Пуха
Зйомка відео насмішила мережу
Dmitry Kovalenko / hromadske
Мар'яна П'єцух / hromadske
Користувачі мережі пожартували і про відпустку в карантин
Політкиню "поставили" на дах до Міхеїла Саакашвілі
У мережі зробили кілька мемів з нардепкою і Кличко
Верещук і Савченко
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Facebook / Святослав Батов
Колаж фотографій Верещук і кози
Президент дивиться на кандидатку в мери. Telegram-канал Тараса Березовця
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатка в мери Києва Ірина Верещук не змогла показати, де знаходиться район Пріорка в столиці.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся