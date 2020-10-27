Київського кандидата виключили з партії через причетність до "опитування Зеленського"
Партія "Демократична сокира" виключила свого кандидата на виборах у Броварську міську раду (Київська область) через причетність до "опитування Володимира Зеленського".
Крім того, центр партії в Броварах розпустили в повному складі, а сторінки місцевого осередку в соцмережах заблокували. Про це повідомляється на Facebook-сторінці політсили.
"Керівництво організації в Броварах, яке дозволило цьому кандидату балотуватися, відсторонюється від посад", – заявили в політсилі.
Як пояснили вони, виключений кандидат є директором фірми, яка отримала замовлення на проведення опитування.
"Кандидат уклав цю угоду вже після свого висунення від "Демократичної сокири" і не повідомив своє керівництво про укладення договору з партією "Слуга народу", чим порушив усі моральні принципи нашої партії і підставив під загрозу всі наші дії протягом останнього року і найголовніше – нашу репутацію", – сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
За словами глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, всього в опитуванні президента взяли участь близько 5 млн українців.
У СН оприлюднили перші результати опитування.