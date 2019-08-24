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"Ні - капітуляції!" Військові поставили Зеленському ультиматум

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У День Незалежності України понад сто людей біля будівлі Офісу президента Володимира Зеленського провели акцію "Ні - капітуляції!"

Більшість учасників заходу прийшли на акцію в святкових вишиванках або військовій формі. Люди тримали в руках державні прапори і підписували листи-звернення до президента, пише "Укрінформ".

Як зазначив організатор заходу волонтер і доброволець Мирослав Гай, акція є "попереджувальною", а в листах Зеленського закликають всіма можливими методами протидіяти можливій капітуляції перед російським агресором.

"Ні - капітуляції!" Військові поставили Зеленському ультиматум

ukrinform.ua

"Ні - капітуляції!" Військові поставили Зеленському ультиматум

ukrinform.ua

"Ні - капітуляції!" Військові поставили Зеленському ультиматум

ukrinform.ua

"Ні - капітуляції!" Військові поставили Зеленському ультиматум

ukrinform.ua

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Крім того, від глави держави вимагають спростувати твердження про заборону українським військовим стріляти у відповідь; заборонити приїжджати до України представникам російських ЗМІ і відкривати тут філії російських мас-медіа; протидіяти наданню автономії будь-яким регіонам України; засудити заяви політиків про можливе надання російській мові статусу національної; сприяти припиненню спекуляцій деяких політичних сил з питання декомунізації та української історії.

Всі підписані листи Гай передав представнику Офісу президента, який вийшов до активістів. Завершилася акція масовим виконанням державного гімну України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві учасники Маршу захисників України "передали вітання" президенту Росії Володимиру Путіну.

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Тема
День Незалежності
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс президента
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Червоний Данило
Червоний Данило
нужно валить свинорусов всеми возможными способами!
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Александрович Валера
Александрович Валера
А что в их понятии капитуляция ?
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Война до последнего украинца!
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Gordon Yury
Gordon Yury
Клим Чугункин, быть тебе назад шариком... Ведь за прошедших 100 лет ни капельки не поумнел!!! А Филипп Филиппович надеялся, но Швондер оказался прозорливее!!!
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Pryhodko Dmitrii
Pryhodko Dmitrii
Клим Чугункин, война до последнего свиноруса!
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