"Ні - капітуляції!" Військові поставили Зеленському ультиматум

У День Незалежності України понад сто людей біля будівлі Офісу президента Володимира Зеленського провели акцію "Ні - капітуляції!"

Більшість учасників заходу прийшли на акцію в святкових вишиванках або військовій формі. Люди тримали в руках державні прапори і підписували листи-звернення до президента, пише "Укрінформ".

Як зазначив організатор заходу волонтер і доброволець Мирослав Гай, акція є "попереджувальною", а в листах Зеленського закликають всіма можливими методами протидіяти можливій капітуляції перед російським агресором.

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ukrinform.ua

ukrinform.ua

Крім того, від глави держави вимагають спростувати твердження про заборону українським військовим стріляти у відповідь; заборонити приїжджати до України представникам російських ЗМІ і відкривати тут філії російських мас-медіа; протидіяти наданню автономії будь-яким регіонам України; засудити заяви політиків про можливе надання російській мові статусу національної; сприяти припиненню спекуляцій деяких політичних сил з питання декомунізації та української історії.

Всі підписані листи Гай передав представнику Офісу президента, який вийшов до активістів. Завершилася акція масовим виконанням державного гімну України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві учасники Маршу захисників України "передали вітання" президенту Росії Володимиру Путіну.

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