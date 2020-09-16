Марина Порошенко очолила список ЄС на виборах до Київради

Дружина п'ятого президента і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко – Марина очолила список партії на виборах до Київради.

Про це стало відомо під час конференції територіальної організації партії "Європейська Солідарність".

"Знаю, що перше питання, яке я почую, буде: чому я йду в політику? В першу чергу я – громадянка своєї країни, яку дуже люблю. І мені не байдуже – як далі розвиватиметься Україна і що відбуватиметься у її столиці, в Києві", – наголосила Порошенко під час виступу.

Вона нагадала, що як Перша леді реалізовувала дуже багатьох соціальних та гуманітарних проєктів.

"І в своїх діях я керувалася не красивими гаслами, а з можливості отримати конкретний результат – покращення якості життя кожної конкретної дитини, кожної окремої родини", – сказала Порошенко.

Вона також нагадала, що у 2018 році вдалося переглянути й оновити державні будівельні норми, враховуючи європейські стандарти та кращі приклади європейських столиць.

"І моє рішення балотуватися до Київської міської ради не в останню чергу зумовлено тим, щоб всі ці нові норми не лишалися на папері, а впроваджувалися в життя", – акцентувала Порошенко.

Вона додала, що йде до Київради, щоби перетворити місто на справжню європейську столицю з доступним транспортом та інфраструктурою та з сучасними закладами освіти, культури та медицини.

"Місто, у якому комфортно жити і яким всі ми будемо пишатися", – резюмувала Порошенко.

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