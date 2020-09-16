Марина Порошенко очолила список ЄС на виборах до Київради

Марина Порошенко розповіла про реалізацію своїх соціальних і гуманітарних проєктів
Також вона повідомила, що ставить за мету під час роботи в Київраді
Дружина п'ятого президента і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко – Марина очолила список партії на виборах до Київради.
Про це стало відомо під час конференції територіальної організації партії "Європейська Солідарність".
"Знаю, що перше питання, яке я почую, буде: чому я йду в політику? В першу чергу я – громадянка своєї країни, яку дуже люблю. І мені не байдуже – як далі розвиватиметься Україна і що відбуватиметься у її столиці, в Києві", – наголосила Порошенко під час виступу.
Вона нагадала, що як Перша леді реалізовувала дуже багатьох соціальних та гуманітарних проєктів.
"І в своїх діях я керувалася не красивими гаслами, а з можливості отримати конкретний результат – покращення якості життя кожної конкретної дитини, кожної окремої родини", – сказала Порошенко.
Вона також нагадала, що у 2018 році вдалося переглянути й оновити державні будівельні норми, враховуючи європейські стандарти та кращі приклади європейських столиць.
"І моє рішення балотуватися до Київської міської ради не в останню чергу зумовлено тим, щоб всі ці нові норми не лишалися на папері, а впроваджувалися в життя", – акцентувала Порошенко.
Вона додала, що йде до Київради, щоби перетворити місто на справжню європейську столицю з доступним транспортом та інфраструктурою та з сучасними закладами освіти, культури та медицини.
"Місто, у якому комфортно жити і яким всі ми будемо пишатися", – резюмувала Порошенко.
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