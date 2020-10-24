Мер Києва Віталій Кличко заразився коронавірусом.

Про це він повідомив увечері в суботу, 24 жовтня, у своєму Telegram-каналі. Кличко зазначив, що почувається добре, але має піти на самоізоляцію і працювати віддалено.

"Друзі! Коронавірус підкрався у вкрай невідповідний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту... Намагався берегтися. З огляду на специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, – невтішний", – розповів він.

Мер столиці закликав українців берегти себе і не ігнорувати загрозу COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу в Україні виявили понад 7 тисяч випадків коронавірусу. У Києві – найбільше, 560 інфікованих.