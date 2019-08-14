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Кабмін відмовився звільняти Кличка

10.9т Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України відмовився розглядати звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомив прессекретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук на своїй сторінці у Facebook.

"Питання узгодження звільнення Віталія Кличка обговорили з членами уряду. Ухвалено рішення, що чинним складом уряду розглядатиметься воно не буде", – зазначив Рябчук.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

"Інформатор"

Новини
"Хоче – заради Бога": Кличко натякнув, що Кошовий мітить у мери Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

24 липня стало відомо, що глава Офісу президента Андрій Богдан направив до Кабміну прохання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

У документі з підписом Богдана йшлося, що Кличко може бути звільнений в зв'язку з тим, що голови місцевих адміністрацій призначаються і звільняються президентом України за поданням Кабміну.

На початку липня з'явилася інформація, що новий глава держави прагне розділити повноваження мера і голови столичної адміністрації. Вся виконавча влада повинна перейти ставленику президента України.

Кличко заявив, що, просуваючи ініціативу про поділ обов'язків мера Києва і глави КМДА, Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан. Адже першими його підтримали саме жителі української столиці.

Також він зазначив, що скандальний план Зеленського є позбавленням Києва місцевого самоврядування. Він дорікнув президента в поверненні старих методів Януковича.

Мер Києва не виключив, що главою КМДА Зеленський може призначити власника мережі МАФів в Києві, кандидата в народні депутати від "Слуги народу" Андрія Холодова.

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Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
смысл упираться? до сентября осталось пару недель.
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