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10 жовтня • оновлено в 21:27
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/ політика

Є три особи: Зеленський розповів про своїх кандидатів на пост глави КМДА

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Президент України Володимир Зеленський підпише новий закон "Про столицю", якщо з ним "буде все нормально", в іншому разі – відправить на доопрацювання.

Про це він повідомив у четвер, 10 жовтня, на пресмарафоні в Києві. Також глава держави сказав, що у нього є кілька кандидатів на посаду голови міської адміністрації.

За словами Зеленського, він не вивчав остаточну редакцію закону, оскільки той перебуває на доопрацюванні в комітеті. У документі йдеться про розподіл повноважень мера й глави КМДА, створення префектур, поділ бюджету.

"Якщо з ним все буде нормально, я підпишу. Щоб не була вся влада в одних руках. Повноваження префекта, місцевих рад, я хочу побачити цей законопроєкт", – пояснив він.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Також президент розповів, що наразі є три можливі очільники КМДА, але одного з них він не хотів би бачити на цій посаді.

"Розглядається кандидатура Олександра Ткаченка. Крім нього, я ще нікого не бачив. Є ще дві особи – з одним не зустрічався, а другого не готовий, тому що в минулому є не дуже доброчесні дії", – пояснив президент.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Група народних депутатів внесла до Верховної Ради України законопроєкт з пропозицією провести вибори в Києві 8 грудня.

  • Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук заявила, що до кінця року провести вибори в Києві неможливо, оскільки потрібно ухвалити нову редакцію закону про столицю і законодавство про децентралізацію.

  • У "Слузі народу" повідомили, що вибори мера в Києві 8-го грудня малоймовірні.

  • Парламентський комітет з питань організації місцевого самоврядування та регіонального розвитку розглянув всі чотири нові законопроєкти "Про столицю", запропоновані Раді. Три з них депутати визнали невідповідними та рекомендували відхилити, зокрема й той, який партія "Слуга народу" подала спочатку, тобто №2143.

  • Мер Києва Віталій Кличко "розніс" схвалений документ, назвавши один з його пунктів "недолугим ноу-хау".

  • Рада 3 жовтня проголосувала в першому читанні і за основу законопроєкт "Про столицю" №2143-3. Його підтримало монобольшінство фракції "Слуга народу" в особі 243 нардепів і 10 позафракційних парламентарів.

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Україна Київ
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Главное, чтобы не был выше ростом пр...здента
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