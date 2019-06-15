Відпочинок на пляжах Києва: названо головні небезпеки

У Києві під час відпочинку на пляжах можна заразитися грибком або кишковою інфекцією.

Про це попередила в ефірі ObozTV міколог та бактеріолог Оксана Вольська. Вона також перерахувала заходи профілактики, які допоможуть знизити ризики зараження.

Вольська звернула увагу, що пісок і грунт на пляжі є природним місцем існування багатьох видів грибків.

"Якщо у вас свіжий педикюр, травмовані нігтьові пластини, порушена цілісність шкірних покривів на ногах – ви можете підхопити, як мінімум, якийсь мікоз. Наприклад, онікомікоз (ураження нігтьових пластин) або мікоз стопи", – застерегла фахівець.

Для профілактики вона порадила мити ноги і капці після пляжу господарським милом.

"Без істерики. Прийшов додому. Помив тапочки, ноги. Висушив. Особливо підозрілі можуть зробити ванночки з морською сіллю, капнути туди кілька крапель йоду. Йод вбиває гриби", – розповіла бактеріолог.

Також Вольська нагадала, що в багатьох водоймах Києва була виявлена лактозонегативна кишкова паличка.

"Це вид умовно патогенної кишкової палички, яка може викликати дуже серйозні кишкові отруєння. Інтоксикація, блювота, пронос, підвищення температури і всі інші "принади" класичного отруєння", – пояснила вона.

А оскільки влітку отруєння легко отримати через фастфуд, експерт закликала не купувати їжу у пляжних продавців і в пересувних вагончиках.

"Якщо починається голодна непритомність, на пляжі можна з'їсти булочку, – порекомендувала Вольська. – Бажано без начинки. Або ця начинка може бути якоюсь фруктовою. Але теж не факт, що вона не забродила".

"Будь-які м'ясні, білкові начинки – відмовити. Сир – відмовити. Кукурудза – теж незрозуміло, де і в якому мішку вона лежала. Варили її, може бути, поруч з туалетом. У якій воді, якими руками – теж складно припустити", – констатувала вона.

Пляжний відпочинок в Києві segodnya.ua

Як писав OBOZREVATEL, на Русанівських садах у Києві невідоме підприємство зливає величезні маси відходів в Дніпро. Про забруднення річки повідомили користувачі Facebook, опублікувавши відео і координати.

Кияни відзначають, що це не єдине місце несанкціонованого зливу нечистот, які потім течуть в Гідропарк і на інші пляжі міста.

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