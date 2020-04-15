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15 квітня • оновлено в 17:33
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/ Життя столиці

Після зачистки "міста безхатченків" у Києві з'явилася нова проблема

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Київський мікрорайон Позняки-8 комунальні служби повністю зачистили від несанкціонованого звалища і "міста безхатченків", які турбували місцевих жителів. Тепер мешканці намагаються впоратися з новою проблемою – облаштуванням на пустирі паркінгу.

Кореспондент OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк, який побував на місці, розповів, як ідуть справи на сьогодні, поділився фото і відео.

Занепокоєння людей викликав той факт, що комунальні служби вирізують всі молоді дерева, які ростуть біля паркану відкритої парковки. Жителі довколишніх будинків вважають, що дерева ріжуть, щоб перенести паркан і збільшити кількість паркомісць.

На "Позняках-8" збираються будувати паркінг

На "Позняках-8" збираються будувати паркінг

На "Позняках-8" збираються будувати паркінг

На "Позняках-8" збираються будувати паркінг

На "Позняках-8" збираються будувати паркінг

На "Позняках-8" збираються будувати паркінг

На "Позняках-8" збираються будувати паркінг

На "Позняках-8" збираються будувати паркінг

Іншу частину жителів парковка влаштовує, але турбує те, що після завершення карантину звалища можуть знову з'явитися, перш за все, з тієї причини, що свою роботу відновить пункт прийому вторинної сировини. За словами мешканців прилеглих будинків, цей пункт використовував пустир як полігон для сортування та зберігання сміття.

У листопаді 2019 року Дарницька РДА рекомендувала Департаменту містобудування та архітектури перенести пункт прийому вторсировини у промзону. У Департаменті пообіцяли, що питання буде розглянуте найближчим часом.

Після зачистки "міста безхатченків" у Києві з'явилася нова проблема
Після зачистки "міста безхатченків" у Києві з'явилася нова проблема
Після зачистки "міста безхатченків" у Києві з'явилася нова проблема

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Теми
Ексклюзив скарги киян
Особа
В'ячеслав Буткалюк
Місце
Україна Київ
Тег
забудовник
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Кияни Життя столиці

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