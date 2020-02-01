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1 лютого • оновлено в 23:04
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"Пішла нах*й, бл*дь!" У Києві водій маршрутки висадив жінку через українську мову

5.7т
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У Києві водій маршрутки на прохання жінки говорити з нею українською мовою, висадив її з маршрутки, супроводжуючи це лайкою.

Про це жінка розповіла у Facebook. За її словами, інцидент трапився на кінцевій зупинці автобусу, де було майже безлюдно.

"Ось цей водій, на прохання говорити зі мною українською, словами "пішла на #уй, #лядь, вийди на#уй #ука вон" висадив мене з маршрутки. Це було на кінцевій зупинці вул.Лісківська. Людей там нікого не було. Я була одна, та й пізно вже. Зупинка кінцева. Три автобуси і три водії. Вони згуртувались, сказали, що автобус зламався і висадили мене", – сказано у повідомленні.

У Києві водій маршрутки висадив жінку через українську мову

У Києві водій маршрутки висадив жінку через українську мову

Водії переконали жінку, що автобус зламався й висадили її. Жінка пересіл на іншу маршрутку та побачила, як водій, який її висадив, спокійно набирав у транспорт людей.

"Де я? В якій країні? Хто ці люди, які так ненавидять мою мову? Сьогодні з автобуса... завтра із власного житла...із життя", – обурилася жінка.

У Києві водій маршрутки висадив жінку через українську мову

У Києві водій маршрутки висадив жінку через українську мову

Facebook/Галина Зоря

У Києві водій маршрутки висадив жінку через українську мову

У Києві водій маршрутки висадив жінку через українську мову

Facebook/Галина Зоря

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська волонтерка Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Поздний вечер, конечная остановка, одна в салоне...решила поговорить с водителем...сдается мне, что бл@дью он ее назвал не случайно, а она решила перевести свою неудавшуюся попытку отсосать - в "патриотическое" русло.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Герою слава !!!!!!!!!!
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Только вчера обсуждали ситуацию наоборот, это был акт патриотизма :-) А тут на тебе алаверды.
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