У Києві водій маршрутки на прохання жінки говорити з нею українською мовою, висадив її з маршрутки, супроводжуючи це лайкою.

Про це жінка розповіла у Facebook. За її словами, інцидент трапився на кінцевій зупинці автобусу, де було майже безлюдно.

"Ось цей водій, на прохання говорити зі мною українською, словами "пішла на #уй, #лядь, вийди на#уй #ука вон" висадив мене з маршрутки. Це було на кінцевій зупинці вул.Лісківська. Людей там нікого не було. Я була одна, та й пізно вже. Зупинка кінцева. Три автобуси і три водії. Вони згуртувались, сказали, що автобус зламався і висадили мене", – сказано у повідомленні.

У Києві водій маршрутки висадив жінку через українську мову

Водії переконали жінку, що автобус зламався й висадили її. Жінка пересіл на іншу маршрутку та побачила, як водій, який її висадив, спокійно набирав у транспорт людей.

"Де я? В якій країні? Хто ці люди, які так ненавидять мою мову? Сьогодні з автобуса... завтра із власного житла...із життя", – обурилася жінка.

У Києві водій маршрутки висадив жінку через українську мову Facebook/Галина Зоря

У Києві водій маршрутки висадив жінку через українську мову Facebook/Галина Зоря

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська волонтерка Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал.

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