Підглядали за голими? У Києві популярна мережа магазинів потрапила в гучний скандал

У Києві популярна мережа секонд-хендів "Баул" попала в скандал через камери відеоспостереження в примірочних.
Про це OBOZREVATEL розповіла одна з мешканок столиці, уточнивши, що інцидент стався в магазині, розташованому біля станції метро Героїв Дніпра.
"Це камери 360 прямо над примірочною. Я підійшла до менеджера, він занервував і сказав, що вони не працюють. Показав мені вид з зовсім іншої камери - в коридор. І почав матюкатися..." - розповіла жінка.
Потім вона викликала на місце НП співробітників поліції, які взяли від неї заяву і пообіцяли розібратися в ситуації.
При цьому в магазині спершу стверджували, що камери зовсім не працюють, але правоохоронцям заявили, що все ж працюють, але нібито знімають тільки зал.
Скандал в "Баулі"
Скандал в "Баулі"
Скандал в "Баулі"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві співробітники ТРЦ Dream Town потрапили в гучний скандал через відвідувача, який нібито намагався вкрасти цінну річ.
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