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27 вересня • оновлено в 18:32
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Підглядали за голими? У Києві популярна мережа магазинів потрапила в гучний скандал

2.1т Читати матеріал російською

У Києві популярна мережа секонд-хендів "Баул" попала в скандал через камери відеоспостереження в примірочних.

Про це OBOZREVATEL розповіла одна з мешканок столиці, уточнивши, що інцидент стався в магазині, розташованому біля станції метро Героїв Дніпра.

"Це камери 360 прямо над примірочною. Я підійшла до менеджера, він занервував і сказав, що вони не працюють. Показав мені вид з зовсім іншої камери - в коридор. І почав матюкатися..." - розповіла жінка.

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Потім вона викликала на місце НП співробітників поліції, які взяли від неї заяву і пообіцяли розібратися в ситуації.

При цьому в магазині спершу стверджували, що камери зовсім не працюють, але правоохоронцям заявили, що все ж працюють, але нібито знімають тільки зал.

Скандал в "Баулі"

Скандал в "Баулі"

Скандал в "Баулі"

Скандал в "Баулі"

Скандал в "Баулі"

Скандал в "Баулі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві співробітники ТРЦ Dream Town потрапили в гучний скандал через відвідувача, який нібито намагався вкрасти цінну річ.

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Україна Київ
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руденко евгений
руденко евгений
подумаешь...вон в инете, смотри - не хочу...
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