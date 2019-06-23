У Києві з'являться нові станції метро: фоторепортаж із епіцентру будівництва

У Києві триває будівництво "зеленої", Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Основні роботи заплановані на осінь 2019 року.

У червні будівництво знаходиться ще на підготовчому етапі – було розпочато монтаж вентиляцій і облаштування гідроізоляції. Фоторепортаж з місця будівництва опублікували в "Радіо Свобода".

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Очікується, що перші нові станції метро з'являться вже в 2021 метро. Це будуть ст. "Мостицька" і "Проспект Правди".

Монтаж вентиляції Радіо Свобода

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За попередніми оцінками, вартість розширення Сирецько-Печерської лінії обійдеться у понад 6 мільярдів гривень. Передбачається також, що будівельні роботи займуть 36 місяців.

Радіо Свобода

Як писав OBOZREVATEL, розширення Сирецько-Печерської лінії буде проходити в два етапи. Згідно з ухваленим ТЕО, ділянка метро на Виноградар від станції "Сирець" включає 4 перспективні станції: перша черга – "Мостицька" і "Проспект Правди", друга – відгалуження на "Виноградар", третя – станція "Вул. Маршала Гречка" і електродепо.

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