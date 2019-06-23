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У Києві з'являться нові станції метро: фоторепортаж із епіцентру будівництва

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У Києві триває будівництво "зеленої", Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Основні роботи заплановані на осінь 2019 року.

У червні будівництво знаходиться ще на підготовчому етапі – було розпочато монтаж вентиляцій і облаштування гідроізоляції. Фоторепортаж з місця будівництва опублікували в "Радіо Свобода".

"Стовп" метро має глибину в 44 м

"Стовп" метро має глибину в 44 м

Радіо Свобода

Новини
Метро на Виноградар: Порошенко і Кличко відвідали будівництво столичної підземки

Очікується, що перші нові станції метро з'являться вже в 2021 метро. Це будуть ст. "Мостицька" і "Проспект Правди".

Монтаж вентиляції

Монтаж вентиляції

Радіо Свобода

Через тунель спускають обладнання

Через тунель спускають обладнання

Радіо Свобода

За попередніми оцінками, вартість розширення Сирецько-Печерської лінії обійдеться у понад 6 мільярдів гривень. Передбачається також, що будівельні роботи займуть 36 місяців.

У Києві з'являться нові станції метро: фоторепортаж із епіцентру будівництва

Радіо Свобода

Як писав OBOZREVATEL, розширення Сирецько-Печерської лінії буде проходити в два етапи. Згідно з ухваленим ТЕО, ділянка метро на Виноградар від станції "Сирець" включає 4 перспективні станції: перша черга – "Мостицька" і "Проспект Правди", друга – відгалуження на "Виноградар", третя – станція "Вул. Маршала Гречка" і електродепо.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Тем временем в Москве на днях открыли 4 станции метро ...
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Kom AV
Kom AV
Я конечно не был в Киеве давно, ещё с запуска украинской редакции Коммерсанта, но уже тогда говорили о продлении этой ветки. Если ничего не путаю, то последние станции были запущены где то к концу нулевых и планировалось ещё несколько станций. Но проект закрыли из-за отсутствия финансирования. Что деньги появились или просто прожекты...
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Machynsky Lesik
Machynsky Lesik
Kom AV, да, появились. Вот так плохо работало фашистское правительство Порошенко, что за 5 лет появились.
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Белый господин
Белый господин
У нас сообщают о вводе новых станций в эксплуатацию. А на обозе о начатом строительстве. Когда ещё достроят...
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Белый господин, нэзабаром, после дождичка в четверг.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Белый господин, "Никогда" - вполне вероятный срок для окраины)
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