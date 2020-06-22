Постраждалих від вибуху на Позняках заселили в інтернат: з'явилися фото умов

Інтернат, в який поселили постраждалих від вибуху на Позняках (джерело: Радіо Свобода)

З'явилися фотографії інтернату на Харківському шосе, в який поселили людей, евакуйованих із дому на Позняках після вибуху.

На опублікованих "Радіо Свобода" знімках можна побачити, що в холі розташували упаковки з водою, коробки з різними побутовими речами: зубними щітками, пастою, рушниками і так далі.

Як повідомляє "5 канал", в інтернаті готові прийняти до 80 осіб. Евакуйованих людей розміщують у дво-, три- і чотиримісних кімнатах, а жити там вони зможуть стільки, скільки буде необхідно. Постраждалим також допомагають волонтери, які привезли продукти і засоби першої необхідності – харчування та інше для них повністю безкоштовно.

"Прекрасно. Тільки одного не вистачає – замочка, щоб закрити двері і кудись піти, а так все супер. Відразу прибігли, тапочки принесли, тому що ми в чому були, в тому і вибігли. Все нормально, ми дуже раді, дуже щасливі. Спасибі всім, хто нас сюди привіз!" – каже Тетяна, потерпіла.

Директор інтернату Олег Савчук також повідомив, що в розпорядженні евакуйованих мешканців є душові з теплою водою.

"Людей приймаємо, розміщуємо по кімнатах. Кімнати у нас гарні. Душові є, тепла вода є, у нас бойлери стоять, умивальники є. Я думаю, що перший час усім необхідним ми зможемо їх забезпечити", – повідомив він.

Інтернат, в який поселили людей, які постраждали від вибуху на Позняках Радіо Свобода

Інтернат, в який поселили людей, які постраждали від вибуху на Позняках Радіо Свобода

Інтернат, в який поселили людей, які постраждали від вибуху на Позняках Радіо Свобода

Інтернат, в який поселили людей, які постраждали від вибуху на Позняках Радіо Свобода

Інтернат, в який поселили людей, які постраждали від вибуху на Позняках Радіо Свобода

Інтернат, в який поселили людей, які постраждали від вибуху на Позняках Радіо Свобода

Інтернат, в який поселили людей, які постраждали від вибуху на Позняках Радіо Свобода

Інтернат, в який поселили людей, які постраждали від вибуху на Позняках Радіо Свобода

Інтернат, в який поселили людей, які постраждали від вибуху на Позняках Радіо Свобода

Інтернат, в який поселили людей, які постраждали від вибуху на Позняках Радіо Свобода

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