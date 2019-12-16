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16 грудня • оновлено в 18:06
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"Живу на гроші від наркотиків!" Мухарський гнівно відповів на обшуки

2.8т
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Телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський (Орест Лютий), в квартирі якого провели обшуки в рамках розслідування можливого збуту наркотиків, відреагував на дії поліції.

Своєю позицією шоумен поділився на сторінці в Facebook, заявивши, що це вдарило по його репутації.

За словами Мухарського, квартира, в якій пройшов обшук – нібито його єдина нерухомість, всі гроші від оренди якої він віддає на аліменти колишній дружині Сніжані Єгоровій. "Це єдині кошти, які я регулярно отримую і за рахунок яких живуть мої малолітні діти", – заявив актор.

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Мухарський гнівно відповів на обшуки в його квартирі

Мухарський гнівно відповів на обшуки в його квартирі

24 канал

Він поділився деталями слідчих дій. "13 грудня о 5.50 ранку, не надавши жодних документів і дозволів у моїй квартирі був проведений обшук без пояснення причин. У 4 квартирантів було вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Через всі можливі засоби комунікації я намагався з'ясувати причину цього обшуку, влаштованого на тлі гучної справ про вбивство Павла Шеремета. Минуло три доби! І ось сьогодні вранці на офіційному сайті Нацподіціі з'являється версія, ніби в моїй квартирі накрили притон наркокорговцев", – написав Мухарський.

Актор також пообіцяв, що юристи і адвокати розберуться в ситуації. За його словами, наслідком обшуків стала атака в ЗМІ.

"Але якщо пишете, то вже пишіть хоч правильно: "Діти злобного націоналіста-аліментщика живуть на гроші від торгівлі наркотиками!" У веселій країні, живемо, панове!" – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У ніч на 13 грудня в Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли з обшуками в квартиру українського телеведучого Антона Мухарського (Ореста Лютого). У будинку в той час були квартиранти.

  • Незабаром Мухарський, у київській квартирі якого провели обшуки, записав відеозвернення, заявивши, що ці події дуже збігаються з брифінгом МВС, на якому оголосили про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

  • Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ України прокоментували проведення обшуків в квартирі Антіна Мухарського, які він "пов'язав", ймовірно, з розслідуванням у справі Шеремета.

  • В Управлінні комунікації Національної поліції України повідомили, що слідчі дії проходили в рамках розслідування кримінального провадження за фактом збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Кримінал
Особа
Антін Мухарський
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Зеленая Сопля вместе со своей коМандой и аваковскими выплядками до Ростова не доедет. Будут здесь землю удобрять
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Есть типа морального кодекса настоящего украинца.Настоящий украинец,должен обязательно хоть раз попротестовать на майдане,выехать в страны ЕС на грязную работу,и самое главное,это как сапожник материть Путина...
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Пети Moщи
Пети Moщи
Суд это зачтет мухасранскому как чистосердечное признание без раскаяния
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