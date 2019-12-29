Обмін полоненими: що відбувається під Лук'янівським СІЗО вранці 29 грудня. Фото

Станом на ранок неділі, 29 грудня, під Лук'янівським СІЗО досі чергують противники обміну екс-беркутівців, яких звільнив під особисте зобов'язання Київський апеляційний суд.

Відзначається, що люди трохи розійшлися: вони розділилися на невеликі групи і чергують біля всіх можливих виїздів із СІЗО, передає "Укрінформ". (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Обстановка під Лук'янівським СІЗО

Час від часу учасники протесту групами переміщаються між під'їздами до пенітенціарної установи.

Борис Кутепов, "УП"

Борис Кутепов, "УП"

Борис Кутепов, "УП"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

28 грудня ввечері Київський апеляційний суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання екс-бійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, підозрюваних у розстрілах Небесної Сотні.

У ГПУ запевнили, що судовий розгляд щодо "беркутівців" буде продовжено.

Під СІЗО, де знаходилися підозрювані, зібралися противники їх видачі в рамках обміну "Л/ДНР". Мережа також відповіла потужною реакцією.

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