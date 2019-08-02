НП із "втомленим" мостом до Труханового острову: з'явилися нові подробиці

"Київавтодор" стверджує, що "втомлений" міст, який веде до Труханового острову, безпечний для пішоходів.

Як повідомили в КМДА, споруда знаходиться під наглядом фахівців і зараз там проводять додаткові "обстеження".

Підтвердилася інформація про те, що "сталося падіння залізобетонних конструкцій на опорі № 3 (прогін 2-3, що не судноплавний)". В "Київавтодорі" заявили, що відновлять пошкоджену частину моста.

Пішохідний міст до Труханового острову facebook.com/merkieva

Як писав OBOZREVATEL, однією з наймасштабніших поломок мостів у Києві стало часткове обвалення Шулявського шляхопроводу в 2017 році. Купи бетону звалилися просто поряд із автомобілями.

У липні 2018 року частково провалився шляхопровід на перетині вулиць Кирилівської (колишня Фрунзе) і Теліги. В результаті сильних опадів стався зсув землі і частини конструкцій мосту. Постраждали тільки комунікації та магістральний оптоволоконний кабель.

У лютому 2019 року обвалився невеликий пішохідний міст біля Інституту педіатрії.

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