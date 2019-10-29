"Ні кроку назад!" Зеленському влаштували масовий протест проти розведення військ на Донбасі. Фото і відео

У зв'язку з початком у вівторок, 29 жовтня, розведення військ у Золотому на Донбасі, під Офісом президента Володимира Зеленського влаштували акцію протесту.

Активісти назвали свій мітинг "Ні кроку назад". Під ОП зібралися близько 400 осіб. Фото і відео з Банкової опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що мітинг організував Штаб опору капітуляції. Активісти прийшли з прапорами і національною символікою. Під ОП встановили три намети і палили фаєри.

Зеленському влаштували протест проти розведення військ Twitter Марії Мадзігон

Зеленському влаштували протест проти розведення військ Громадське

Зеленському висунули вимогу зупинити виведення військ. На думку протестувальників, це більше схоже на відступ української армії і може привести до повної капітуляції України.

У Києві влаштували протест проти розведення військ Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Укрінформ

Під Офісом президента триває акція "Ні Кроку назад!" проти розведення войск



Відео: Світлана Шкуран pic.twitter.com/AC1GL0sAyc - Громадське радіо (@HromadskeRadio) October 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня українська сторона почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

У псевдореспубліці "ЛНР" також заявили про початок розведення сил і засобів у Золотому.

При цьому міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ветерани-добровольці АТО, які перебувають у Золотому, не порушують законів України.

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