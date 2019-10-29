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29 жовтня • оновлено в 21:45
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"Ні кроку назад!" Зеленському влаштували масовий протест проти розведення військ на Донбасі. Фото і відео

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У зв'язку з початком у вівторок, 29 жовтня, розведення військ у Золотому на Донбасі, під Офісом президента Володимира Зеленського влаштували акцію протесту.

Активісти назвали свій мітинг "Ні кроку назад". Під ОП зібралися близько 400 осіб. Фото і відео з Банкової опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що мітинг організував Штаб опору капітуляції. Активісти прийшли з прапорами і національною символікою. Під ОП встановили три намети і палили фаєри.

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Зеленському влаштували протест проти розведення військ

Зеленському влаштували протест проти розведення військ

Twitter Марії Мадзігон

Зеленському влаштували протест проти розведення військ

Зеленському влаштували протест проти розведення військ

Громадське

Зеленському висунули вимогу зупинити виведення військ. На думку протестувальників, це більше схоже на відступ української армії і може привести до повної капітуляції України.

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Укрінформ

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Донбас Офіс президента
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ох... Как хрюкают, вот бы столько энергии в окопах бы проявляли, глядишь бы и Донбасс освободили и зрада бы не потребовалась. От вас вонь уже несколько дней исходит, с момента, как нац*ков опустили. И всё это время одна и та же пластинка Хрююю! Зрада ! Зелю геть !
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Зеля-Ху*ло
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Да застрелите вы этого еблана недоношенного
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