Зниклого учня Київського військового ліцею знайшли в іншому місті
Зниклого 16-річного учня Київського військового ліцею імені Івана Богуна, правоохоронці розшукали 1 грудня в Житомирі.
Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, з підлітком все нормально.
У поліції Києва повідомили, що Назар Прокопчук 30 листопада покинув навчальний заклад, нікого не попередивши.
Зараз з ним спілкуються правоохоронці.
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