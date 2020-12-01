Зниклого учня Київського військового ліцею знайшли в іншому місті

Зниклого 16-річного учня Київського військового ліцею імені Івана Богуна, правоохоронці розшукали 1 грудня в Житомирі.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, з підлітком все нормально.

У поліції Києва повідомили, що Назар Прокопчук 30 листопада покинув навчальний заклад, нікого не попередивши.

Зараз з ним спілкуються правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: