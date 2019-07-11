"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт

У Києві на Позняках перекрили дорогу для проїзду кортежу президента України Володимира Зеленського, що викликало гнів у водіїв.

Відповідне відео опублікували "Букви" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на проспекті Григоренка утворився величезний затор через 9 елітних автомобілів, які супроводжували главу держави. Поліцейські вимкнули світлофори і зупинили рух на кілька хвилин.

Кортеж Зеленського

За словами мешканців столиці, це відбувається щодня вранці і ввечері, не дивлячись на обурення як водіїв, так і пішоходів.

Кортеж Зеленського Скріншот із відео

Кортеж Зеленського Скріншот із відео

Кияни залишили під відео безліч незадоволених коментарів. "А воно їхало і мліло від привітальних гудків його підданих. І навіть не здогадалася, що було обсвистане", "Не велик, а "Гелік", "Малюк дограється ж", "Дорога ганьби", "Спочатку у Зеленського перекривають дороги, потім почнуть перекривати дихання", – написали вони.

Нагадаємо, що в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом у президенти України Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

Кортежам бути?



На відео - Позняки. Почали перекривати для проїзду кортежів. Вранці і ввечері. Сьогодні у київських водіїв здали нерви і вони натиснули на "клаксони", щоб показати обраним, що перекривати вулиці не варто. Але ж на виборах обіцяли, що кортежів не буде ... pic.twitter.com/gj8BlnmqLm - Букви (@Bykvu) 11 липня 2019 р

Розступіться холопи, "слуга народу" їде! У Києві на Позняках для кортежу Зеленського заблокували дорогу. Обурені водії сигналять. Янукович 2.0. Скоро буде тікати в Ростов pic.twitter.com/ORVX9cYl56 - Львівський метрополітен (@natohawks) 11 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

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