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"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт

16.2т Читати матеріал російською

У Києві на Позняках перекрили дорогу для проїзду кортежу президента України Володимира Зеленського, що викликало гнів у водіїв.

Відповідне відео опублікували "Букви" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на проспекті Григоренка утворився величезний затор через 9 елітних автомобілів, які супроводжували главу держави. Поліцейські вимкнули світлофори і зупинили рух на кілька хвилин.

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Кортеж Зеленського

Кортеж Зеленського

За словами мешканців столиці, це відбувається щодня вранці і ввечері, не дивлячись на обурення як водіїв, так і пішоходів.

Кортеж Зеленського

Кортеж Зеленського

Скріншот із відео

Кортеж Зеленського

Кортеж Зеленського

Скріншот із відео

Кияни залишили під відео безліч незадоволених коментарів. "А воно їхало і мліло від привітальних гудків його підданих. І навіть не здогадалася, що було обсвистане", "Не велик, а "Гелік", "Малюк дограється ж", "Дорога ганьби", "Спочатку у Зеленського перекривають дороги, потім почнуть перекривати дихання", – написали вони.

"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт
"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт
"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт
"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт
"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт
"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт
"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт
"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт
"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт
"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт
"Не велик, а "Гелік": VIP-кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві, українці обурені. Відеофакт

Нагадаємо, що в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом у президенти України Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Київ
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Шниперсон Изя
Шниперсон Изя
Заипал своими кортежами этот комик!
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Marin Ella
Marin Ella
а как же его обещания? опять лохов развел?
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