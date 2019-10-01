"Не купував жетон": з'ясувалися подробиці поїздки Тома Круза у метро Києва

На честь візиту у київське метро актора Тома Круза на станції "Золоті ворота" буде встановлена "голлівудська зірка".

Про це OBOZREVATEL розповіли у пресслужбі комунального підприємства "Київський метрополітен". "Шанувальниці Тома Круза вже готують зірку. Вона буде приклеєна на підлозі станції "Золоті ворота". Адміністрація, звісно ж, не буде проти. Навпаки, розпочнемо робити Алею зірок, як у Голлівуді", – повідомили у метрополітені.

Відповідаючи на запитання, чому відомий актор вирішив скористатися метро, у пресслужбі заявили: "У нас навіть не виникає такого питання! Іншого варіанту навіть бути не могло!"

У київському метро Том Круз не купував жетон 24 Канал

У метро уточнили: Тому Крузу не надавалася спеціальна охорона. "У нього є власна охорона".

"Він не користувався пільговим посвідченням, не купував жетон, а оплатив проїзд банківською карткою. Він провів у метро приблизно стільки ж часу, скільки й наші пасажири, 10-15 хвилин", – додали у прес-службі.

У метро також повідомили, що ніякої попередньої домовленості між адміністрацією метрополітену і пресслужбою актора з приводу його візиту не було. "Ми поважаємо всіх наших пасажирів, незалежно від їхнього статусу чи будь-чого іще. Ми раді, коли метрополітеном користуються зірки кіно, але так само ми раді всім нашим пасажирам", – наголосили у прес-службі.

Як писав OBOZREVATEL, ввечері у понеділок, 30 вересня, у київському метро помітили голлівудську зірку Тома Круза, якого супроводжував помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак. Пізніше стало відомо, що Круз прибув до Києва на запрошення президента.

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