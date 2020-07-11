Названо найбільш "заражені" COVID-19 райони Києва

У Дарницькому районі Києва кількість хворих перевалила за 1000.

Станом на 11 липня найбільшу кількість випадків коронавірусу (COVID-19) в межах Києва зареєстровано в Дарницькому районі – 1009.

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Як повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко, тільки за минулу добу в цьому районі виявили 36 заражених.

Далі за кількістю хворих ідуть Деснянський (727 випадків) і Дніпровський (714 випадків) райони.

У Печерському районі – 635 випадків COVID-19, у Солом'янському – 556, в Оболонському – 535, у Святошинському – 521, в Шевченківському – 515, в Голосіївському – 484, а в Подільському – 419 випадків.

При цьому за добу в Шевченківському районі зафіксували 18 заражених, у Святошинському та Голосіївському районах – по 14.

Telegram Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за станом на 11 червня зафіксували 6115 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу коронавірус виявили у 125 осіб.