Насильно тримали і пхали ліки: в центрі під Києвом знущалися над людьми. Опубліковані фото

У Броварах виявлений приватний реабілітаційний центр "Хочу жити", в якому насильно утримувалося понад 20 осіб, які страждають нарко- і алко- залежністю, а також розладами психіки.

Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в своєму Facebook, в конфіденційному спілкуванні 12 осіб, які знаходяться в центрі, заявили про бажання покинути його. За їх словами, вони потрапили в цей будинок з ініціативи родичів без їх згоди.

Facebook/Людмила Денисова

"Немає жодних рішень судових органів, медичних закладів і згоди самих осіб на утримання їх тут. Також пацієнти закладу повідомили про вживання ними невідомих медичних препаратів, які подавляли їх волю", - зазначила вона.

Facebook/Людмила Денисова

Представники Секретаріату омбудсмена також виявили в центрі 80-річну жінку, яка не є хворою, і двох 14-річних дівчаток, які перебувають тут разом з дорослими за згодою своїх батьків.

Facebook/Людмила Денисова

Facebook/Людмила Денисова

Про цей центр повідомили в поліцію Броварів, відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення злочину по ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі).

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