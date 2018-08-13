МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
LadyCity

Насильно тримали і пхали ліки: в центрі під Києвом знущалися над людьми. Опубліковані фото

3.9тЧитати новину російською

У Броварах виявлений приватний реабілітаційний центр "Хочу жити", в якому насильно утримувалося понад 20 осіб, які страждають нарко- і алко- залежністю, а також розладами психіки.

Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в своєму Facebook, в конфіденційному спілкуванні 12 осіб, які знаходяться в центрі, заявили про бажання покинути його. За їх словами, вони потрапили в цей будинок з ініціативи родичів без їх згоди.

Facebook/Людмила Денисова

"Немає жодних рішень судових органів, медичних закладів і згоди самих осіб на утримання їх тут. Також пацієнти закладу повідомили про вживання ними невідомих медичних препаратів, які подавляли їх волю", - зазначила вона.

Facebook/Людмила Денисова

Новини
Викрадали і катували людей: в Києві накрили масштабну банду

Представники Секретаріату омбудсмена також виявили в центрі 80-річну жінку, яка не є хворою, і двох 14-річних дівчаток, які перебувають тут разом з дорослими за згодою своїх батьків.

Facebook/Людмила Денисова

Facebook/Людмила Денисова

Про цей центр повідомили в поліцію Броварів, відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення злочину по ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в американському штаті Каліфорнія сімейна пара утримувала в ув'язненні 13 своїх дітей у віці від 2 до 29 років.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Україна
Об'єкт
викрадення
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Motuz Platon
Motuz Platon
Да, ограничивать свободу наркоманов и психов - это плохо. Вот когда они зарежут пару человек или дом подожгут, вот тогда их можно и прикрыть. А до тех пор пусть гуляют. Их права ограничивают. А у их родственников есть право на жизнь?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Motuz Platon, Сейчас уже поздно, их нужно было изолировать ещё 2013-м. Глядишь и Крым был бы украинским и войны бы не было.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги