Нашестя метеликів у Києві: названо причину

Метелики "Сонцевік рудо-чорний", нашестя яких помітили жителі Києва 4 червня, з'явилися в такій кількості після дощу.

2017 рік був для них сприятливим і вони відклали личинки, кількість яких перевищила попередні показники. Причину поширення метеликів назвав ентомолог, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом ентомології Інституту зоології Валерій Корнєєв на своїй сторінці в Facebook.

"Сонцевік чорно-руди - так зветься метелик, який десятками тисяч з'явився сьогодні повсюдно в Києві, переполохавши тисячі посполитих, - має гусінь, що живиться на найрізноманітніших листяних деревах, переважно на вербах і тополях. Минулий рік був для нього особливо сприятливий, і дорослі метелики минулого року були також численні. Весна цьогоріч була "моментальною", то ж і метелики, що дожили до весни у хованках, відклали яйця практично одночасно, у перший же сприятливий день", - пояснив він.

За словами Корнєєва, всі гусениці швидко розвинулися за травень і окузалялькувалися майже в той же час.

"Лялечка розвивалася трохи більше тижня, поки всередині неї сформувалися крильця ї ніжки, і щойно вночі пройшов добрячий дощ, усі лялечки луснули, і вранці сьогодні дружно повиходили імаго, тобто, дорослі метелики", - пояснив він.

Він зазначив, що в Європі і Центральній Азії ентомологи спостерігають катастрофічне падіння чисельності більшості видів метеликів.

"Через непрогнозовані природні умови, вплив людини, - зокрема, використання отрутохімікатів, розорювання та випалювання трави, - вони незворотно скорочують свої ареали та гинуть", - зазначив він.

Сонцевік рудо-чорний в незначній кількості поширений по всій території України. Їх головна особливість - жовті лапки, а зверху на крилах - яскраво-червоне забарвлення.

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко розповіла, що така кількість метеликів буде тимчасовим явищем.

"Метеликів сьогодні в Києві так багато, що нарешті зрозуміло - прийшло літо.

Я прочитала, що вони живуть приблизно 3-4 тижні і що метеликам для життя потрібна температура повітря не нижче +12 градусів. А за прогнозом, незабаром, у ніч на 7 червня температура повітря впаде низько, до +7+12 градусів", - пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Києва поширювали фотографії та повідомлення про нашестя метеликів. Зокрема, більшу кількість було помічено на Подолі.