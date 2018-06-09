Напад на екс-продюсера Могилевської: з'явилися подробиці

Відомий український музичний журналіст, колишній продюсер співачки Наталії Могилевської Олександр Ягольник, на якого було скоєно напад, розповів подробиці інциденту.

За його словами, він отримав поранення в мізинець, хоча злочинець намагався вдарити у серці, повідомляють "Вести".

Відомо, що злочинець чекав продюсера біля будинку, куди той повертався з дня народження свого брата.

"Він мене дочекався, коли я приїду і розрахуюся з водієм таксі. "Це ти, той Ягольник?" - запитав він, несподівано з'явившись з-за дерев, які ростуть на майданчику біля під'їзду." Так. Це я", - машинально відповів я, абсолютно не замислюючись, чому незнайома людина о пів на другу ночі так звертається до мене, ще й на прізвище. "Є розмова", - розповів Ягольник, зазначивши, що розмова була без слів.

Продюсер повідомив, що встиг побачити, як промайнуло лезо ножа.

"У світлі ліхтарів я побачив, як промайнуло лезо його ножа, яке йшло в область серця, і автоматом виставив блок правою рукою, але гостроту леза нападника відчув неабияк", - сказав він.

За його словами, він згадав всі прийоми самооборони, які йому викладав тренер з джиу-джитсу.

"Якби це був пістолет або граната, шансів б не було, а так - я теж вдався до дій: небезпека життя, запевняю, неабияк мобілізує... Нападник, напевно, або не очікував опору, або один з моїх ударів по нервових центрах завдав шкоди, або час на замах підтискав, або світло, яке почало з'являтися в квартирах, його злякав, або було щось інше, мені не відоме, - але вмить під'їхало чорне Mitsubishi, в якому він і зник. Все це сталося протягом якихось півтори-двох хвилин", - уточнив Ягольник.

Продюсер зазначив, що спочатку хотів викликати поліцію, але потім передумав, оскільки "нова модна поліція, навіть всупереч особистим зверненням до Зоряна Шкіряка, так і не змогла знайти "Ланос". Дочка Ягольника викликала "швидку", яка відвезла його в лікарню.

"Там грошей не просили, але зашивали без наркозу, наживо. Головний лікар сказав, що "треба менше пити". Дізнавшись, що я музикант і піаніст, сказав, що мені пощастило, бо ще б на пару сантиметрів поріз вище - і була б good bye права рука", - зазначив Ягольник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ягольник заявив, що 8 червня на нього було скоєно замах. Коментуючи інцидент, він заявив, що "зустрів в*ту".