''Намуралили'': у Києві журналісти запідозрили мільйонну аферу

Художники, які виконали скандальні мурали на київській станції метро "Осокорки", що обійшлися в 3,6 млн, заявили, що працювали безкоштовно.

Про це в Facebook написала журналістка Олена Лунькова, яка вирішила розібратися в ситуації з недешевим проектом. Фінансову звітність виявилося отримати непросто.

"Спочатку держсекретар Артем Біденко сказав, що будуть малювати відомі світові художники і у них високі гонорари. В документах на Prozzoro на це закладено 1 млн 765 тис. гривень. Тобто, майже половина всієї вартості проекту #morethanus", – розповіла дівчина.

Мурал на Осокорках Vgorode

Ці слова підштовхнули журналістку дізнатися у авторів, у скільки ж обійшлися їх послуги. "Яке ж було здивування, коли всы відповіли що малюють безкоштовно. Про це держсекретар Біденко дізнався від нас (або сказав, що дізнався від нас), але пообіцяв розібратися і після закінчення показати всі чеки, квитанції", – продовжила вона.

Після декількох місяців журналістського розслідування Лунькова дізналася від Біденко, що гроші були витрачені на люксові готелі і квитки в бізнес-клас для художників, однак квитанцій знову не виявилося. Як розповіла журналістка, на її останній запит Біденком було надано акт прийому-передачі. "Все, що є", – поспіхом запевнив чиновник.

Лунькова також запідозрила наявність зв'язків між замовником і виконавцем тендеру. "Зараз виглядає так, що проект #morethanus чийсь "жирний бізнес", тому прошу оприлюднити всю фінансову звітність", – звернулася вона в своєму пості до міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

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