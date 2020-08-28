На Київщині викрали п'ятирічну дівчинку, оголошено план "Перехоплення". Фото дитини та авто

На автозаправній станції в Борисполі Київської області викрали п'ятирічну дівчинку.

Повідомлення про інцидент на вулиці Лютневій, 1, надійшло правоохоронцям о 20:10, пише "Київ оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Борисполі викрали п'ятирічну дівчинку

Зазначається, що дівчинку 2015 року народження нібито викрали на автомобілі KIA.

У викраденні дитини в Борисполі підозрюють водія KIA

У Київській області введено план "Перехоплення" з розшуку дитини і затримання автомобіля.

Дитину викрали на вулиці Лютневій, 1. Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці липня в Чернігівській області іноземець викрав власну дочку. Житель Німеччини приїхав до колишньої дружини і забрав восьмирічну дитину.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!