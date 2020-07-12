На COVID-19 захворіли ще 67 жителів Києва: з'явилася статистика по районах

У Києві станом на 12 липня зафіксували 6182 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу коронавірус виявили у 67 осіб.

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Як повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram, найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дніпровському районі – 14, у Солом’янському – 13 та в Святошинському районі – 9 випадків.

Серед тих, що захворіли:

28 жінок віком від 18 до 82 років;

34 чоловiка віком від 19 до 73 рокiв;

3 дівчинки віком 3, 7 та 13 років та 2 хлопчики – 12 та 14 років.

Захворіли, зокрема, і два медики.

До лікарень Києва госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Telegram Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12 липня в Україні офіційно підтверджено 53 521 випадок COVID-19. З них 678 були виявлені за останню добу.