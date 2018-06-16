У Києві зростуть штрафи за неправильну парковку: названо суму

У Києві штраф за порушення правил парковки перевищуватиме тисячу гривень.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів мер української столиці Віталій Кличко, відзначивши, що кількість камер відеоспостереження для фіксації порушень збільшиться. Про це повідомляє прес-служба глави міста.

"За кілька місяців вступить у дію закон про паркування. Група "УДАР" у парламенті цей закон відстояла. І він дасть можливість наповнювати місцеві бюджети. А головне – поліпшити ситуацію на дорогах. І не тільки у Києві, а і в усіх містах країни. Штрафи для водіїв, які порушують правила паркування, будуть достатньо високими", - сказав він.

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Кличко також зазначив, що в центрі Києва планується ввести спеціальні пільги для автомобілістів, які користуватимуться громадським транспортом, залишаючи машину на перехоплюючих парковках.

"Ми робимо перехоплюючі парковки біля станцій метро. Сьогодні розробляємо систему заохочення для водіїв. Людина, яка залишить своє авто на такій автостоянці, матиме або пільги на проїзд у міському транспорті, або взагалі користуватиметься ним безкоштовно", - додав він.

Крім того, в Києві встановлено понад шість тисяч камер відеоспостереження.

"До кінця року їх буде більше 10 тисяч. І вони фіксують усі порушення. Це дуже ефективна система і ми використовуватимемо всі її можливості", - резюмував глава Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в КМДА розповіли, коли посилиться в Києві адміністративна відповідальність за порушення правил парковки.