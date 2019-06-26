У Києві за несплату аліментів у чоловіка конфіскували яхту

У Києві Державна виконавча служба заарештувала в місцевого мешканця яхту за невиплачені аліменти. Чоловік заборгував своєму синові приблизно 123 000 гривень.

Крім цього, він повинен виплатити понад 60 000 штрафу (50% боргу) за несплату обов'язкових для дитини засобів, повідомили в Міністерстві юстиції України.

"Щоб вплинути на безвідповідального батька, держвиконавці Святошинського відділу описали майно, яке перебуває у його розпорядженні – самохідну вітрильну яхту", – уточнили у відомстві.

Яхта minjust.gov

Тепер його вітрильну яхту 2015 року випуску продадуть на аукціоні, а отримані гроші спрямують на погашення боргу.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні закон, спрямований на боротьбу з боржниками із аліментів, передбачає арешт і примусові роботи для злісних неплатників.

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