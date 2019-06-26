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У Києві за несплату аліментів у чоловіка конфіскували яхту

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У Києві Державна виконавча служба заарештувала в місцевого мешканця яхту за невиплачені аліменти. Чоловік заборгував своєму синові приблизно 123 000 гривень.

Крім цього, він повинен виплатити понад 60 000 штрафу (50% боргу) за несплату обов'язкових для дитини засобів, повідомили в Міністерстві юстиції України.

"Щоб вплинути на безвідповідального батька, держвиконавці Святошинського відділу описали майно, яке перебуває у його розпорядженні – самохідну вітрильну яхту", – уточнили у відомстві.

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Яхта

Яхта

minjust.gov

Тепер його вітрильну яхту 2015 року випуску продадуть на аукціоні, а отримані гроші спрямують на погашення боргу.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні закон, спрямований на боротьбу з боржниками із аліментів, передбачає арешт і примусові роботи для злісних неплатників.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Или если вам приходит повестка в суд то сразу подавайте иск о изменении места проживания ребенка!!!т.е. заявление на то что вы требуете что бы ребенок жил с вами и жена платила алименты,поверьте это сразу остужает глупых жадных баб))))и пока суд будет идти а это может быть и год и два вы вообще можете не платить алименты)))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все это липа либо этот мужик идиот и яхта была записана на него)))))а всё же люди дураки)))подсказываю мужикам когда разводитесь то попытайтесь получить алименты по договоренности)))под предлогом что дорогая если фиксировано то это 25% от минималка а так ты будешь получать больше))))ну вот я так свою бывшую охмурил и теперь я плачу сколько хочу т.к. сумма не прописана а прописано что алименты по договоренности)))))))не бедные люди а такие дураки)))))
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Валевич Борис
Валевич Борис
Это как когда то у одного бизнесмена показательно описали Мерседес за коммунальные долги, погрузили на эвакуатор, а за углом с извинениями отдали - так и здесь устроили цирк с клоунами ......... тьфу дешевки
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