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29 квітня • оновлено в 13:22
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У Києві підуть на нові поступки бізнесу: виділили вже 7 мільйонів гривень

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Київ відновив співпрацю з Фондом розвитку підприємництва, а також виділив кошти на фінансування і кредитну підтримку бізнесу.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів на брифінгу в середу, 29 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хочу нагадати, що місто продовжує підтримувати малий і середній бізнес. Щодо пільг столичним підприємцям я вже неодноразово розповідав. Також повідомлю, що міська влада відновлює співпрацю з Фондом розвитку підприємництваколишнім Німецько-українським фондом. Підприємці столиці зможуть отримувати від фонду фінансування на реалізацію інвестпроєктів на рівні 13% річних. Місто також передбачило кошти в бюджеті на фінансово-кредитну підтримку бізнесупонад 7 млн гривень", – повідомив Кличко.

У Києві підуть на нові поступки бізнесу: виділили вже 7 мільйонів гривень

У Києві підуть на нові поступки бізнесу: виділили вже 7 мільйонів гривень

За його словами, за рахунок цих коштів київським підприємцям будуть компенсувати 50% процентної ставки за кредитним договором.

"Тобто, завдяки такій співпраці міста та Фонду розвитку підприємництва, процентна ставка для позичальника складе 6,5%", – пояснив мер.

Кличко запевнив, що до кінця 2020 року банки-партнери, що встановлюються Фондом, зможуть видати близько 200 млн грн кредитів на підтримку і розвиток столичного бізнесу.

"Це "живі"гроші, які сторицею повернуться в економіку міста. Ми розробили ефективний і максимально прозорий механізм. А процедура отримання фінансово-кредитної підтримкипроста та забере у підприємців мінімум часу", – резюмував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київ надав представникам малого та середнього бізнесу 50% пільгу на оплату оренди комунального майна на час карантину.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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