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17 грудня • оновлено в 16:05
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"Бізнес не спить": з'явилося показове фото з мітингів під Радою

1.1т
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У вівторок, 17 грудня, на акції протесту під Верховною Радою з'явилася жінка, яка продавала гарячі напої та їжу.

Підтверджуюче фото опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Тимофій Сорокін (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Бізнес під Радою не спить", – написав він. Незважаючи на те, що протести проти відкриття ринку землі супроводжувалися зіткненнями і застосуванням сльозогінного газу, жінка спокійно спілкувалася з покупцями, яких, ймовірно, було чимало.

Новини
Бійки, зеленка й сльозогінний газ: під Радою тривають масові мітинги
На акції протесту під Києвом зняли кмітливу жінку

На акції протесту під Києвом зняли кмітливу жінку

Facebook Тимофія Сорокіна

"При цьому у неї є дзвінок від велосипеда, щоб повідомляти, коли приходить", "Можу лише поаплодувати", – написали в коментарях.

"Бізнес не спить": з'явилося показове фото з мітингів під Радою

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Радою протестували також власники авто на єврономерах. Вони палили фаєри і вимагали спростити процедури і ціну на розмитнення ввезених в Україну машин.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Акції протесту в Києві Новини Києва та Київської області Ринок землі в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України протест
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Неа... Это сердобольная старушка, которая на нищую пенсию, приготовила покушать восставшим против тирании...
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