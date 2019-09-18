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18 вересня • оновлено в 19:58
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Міст у Києві замінував військовий-виходець із Криму: спливли подробиці про стрілка

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Чоловік, який погрожує підірвати міст Метро в Києві, є військовим та вихідцем із Криму.

Як повідомляє theБабель із посиланням на джерело в правоохоронних органах, чоловік на білому Opel зупинився в лівій смузі, у напрямку до Лівого берега. Він озброєний – стріляє з автомата "попереджувальні" в повітря.

"На середині моста метро стоїть біла машина, в ній людина в камуфляжі і блакитному береті, можливо з карабіном. Повідомив, що автомобільний міст та міст Метро заміновані. Стріляв у повітря зі зброї", – розповів співрозмовник.

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Як з'ясувалося, цим чоловіком виявився 42-річний виходець з анексованого Росією Криму Олексій Белько. Повідомляється, що в червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції Києва 1 кг вибухівки та 88 набоїв, заявивши, що знайшов їх "у сейфі в селі на Чернігівщині".

Чоловік обв'язаний українським прапором, має довге волосся з хвостом, зріст близько 180 см. "Заявник хотів вийти з авто, але чоловік почав кричати, що у нього є вибухівка для того, щоб підірвати весь міст і щоб ніхто не виходив", – повідомило джерело.

За даними УП, Белько народився в кримському селищі Форос. У червні цього року у нього було військове звання старшого сержанта, він займав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А3628, що розташована в Броварах Київської області.

Міст у Києві замінував військовий-виходець із Криму: спливли подробиці про стрілка

УП

Як повідомила "Страна", в червні Белько був підсудним у справі про самовільне відлучення з військової частини. У результаті отримав кілька днів гауптвахти, причому два рази. Також у кінці серпня його намагалися виселити з квартири.

У військовій частині, де служить Белько, базується 99-й окремий батальйон управління і забезпечення спецназу – Сил спеціальних операцій.

Klymenko Time у телеграм-каналі повідомив, що чоловік є учасником АТО на Донбасі. "Київ оперативний" пише, що Белько – снайпер 8-го полку ССО.

"Раніше мав конфлікти з командирами, але реальні проблеми почалися після розлучення з дружиною-поліцейською. Тоді в хід пішли і наркотики, і постійний дебош", – йдеться в повідомленні.

Міст у Києві замінував військовий-виходець із Криму: спливли подробиці про стрілка
Міст у Києві замінував військовий-виходець із Криму: спливли подробиці про стрілка

Як з'ясував OBOZREVATEL, Opel був випущений 2005 року, чоловік зареєстрував кабріолет-b 17 травня 2019-го, коли ввіз його з іншої країни. VIN-код: W0L0TGF674B004851.

Міст у Києві замінував військовий-виходець із Криму: спливли подробиці про стрілка

На місце НП прибули нацгвардійці, пожежні, поліція, швидкі та інші спецпідрозділи. Також помічені снайпери і БТРи. Незабаром прибув і глава МВС Арсен Аваков.

Поліція також проводить обшуки за адресами, пов'язаними з терористом.

Міст у Києві замінував військовий-виходець із Криму: спливли подробиці про стрілка
Міст у Києві замінував військовий-виходець із Криму: спливли подробиці про стрілка
Міст у Києві замінував військовий-виходець із Криму: спливли подробиці про стрілка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 17 вересня на проспекті Глушкова в Голосіївському районі трапилася ДТП за участю легкового автомобіля і тролейбуса.

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Україна Київ
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Тема Путина в статье опять не раскрыта - но главное что требует то ??
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CARGO 100
CARGO 100
Уже бы давно его могли угомонить прицельным огнём из миномёта "Молот" ...
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