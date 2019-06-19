Микитась попався на новій афері з Шулявським мостом: деталі "договорняка"

Народний депутат і столичний забудовник Максим Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних із ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

Як передає "ЕП" з посиланням на джерела в Антимонопольному комітеті, компанія "Північно-український будівельний альянс" виграла тендер вартістю 600 мільйонів гривень із численними порушеннями, попередньо вступивши в змову з ТОВ "Спецбудплюс".

Саме ці компанії стали фіналістами конкурсу, хоча обидві входять у корпорацію "Укрбуд", екс-президентом якої є Микитась, котрий фактично "приватизував" держкомпанію з 2010 року.

Організатором тендерного конкурсу виступило столичне КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Київ". Крім підроблених документів у одного з фігурантів розслідування АМКУ виявив, що зазначені компанії:

виконували роботи для одних і тих самих генпідрядників, які є членами тієї ж корпорації;

перебувають за однією адресою;

спільно використовують засоби зв’язку;

мають спільних працівників;

використовують однакову ІР-адресу для податкового звітування та для входження до електронних кабінетів системи "Клієнт-Банк";

надавали фінансову допомогу одна одній;

надали однакові листи банку замість банківських гарантій;

мають банківські гарантії та листи, надані одним банком в один день та з послідовною реєстраційною нумерацією;

надали документи, які мають спільні особливості в оформленні;

синхронно діяли у часі;

Максим Микитась file.liga.net

Базуючись на сукупності зібраних доказів, 19 червня 2019 р. АМКУ за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів наклав штраф на ТОВ "Північно-український будівельний альянс" – у сумі 56 млн гривень та ТОВ "Спецбуд-Плюс" – у сумі 56 млн. гривень. Встановлення порушення закону автоматично позбавляє ці компанії права участі у публічних закупівлях на 3 роки.

У травні Комітет уже штрафував ці ж компанії за інші змови – на торгах із будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова та реконструкції гімназії ім. Бойченка. Тоді штраф склав близько 150 млн. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Микитась заради потрапляння до Верховної Ради вже почав свою кампанію з роздачі продпакетів на 206 виборчій дільниці. Продуктовий набір складається з цукру, оцту, рослинного масла, кількох упаковок спецій і декількох штук кришок для консервації.

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