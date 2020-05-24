Метро Києва відновлює роботу після карантину: озвучені вимоги до пасажирів

У метро в Києві, яке відновить свою роботу 25 травня, не пускатимуть пасажирів без захисних масок.

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Про це йдеться в розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 47, опублікованому на сайті КМДА. Крім того, в метрополітені повинні забезпечити санітарний контроль на вході в приміщення станцій.

У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання пасажирам повинні проводити температурний скринінг. Якщо температура буде вище 37,2, особу на станцію не пустять.

У підземці повинні забезпечити відстані не менше 1,5 метра між пасажирами в чергах до кас і до терміналів самообслуговування, на платформах, у вестибюлях станцій.

Вестибюлі та платформи станцій будуть промарковані для дотримання соціальної дистанції.

"У разі скупчення пасажирів – обмежувати кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід) із метою дотримання санітарних відстаней", – сказано в тесті.

Кожні 3 години на зупинках, на платформах, у вестибюлях і приміщеннях станцій метрополітену повинні проводити дезінфекцію. Усі пасажирські зони дезінфікуються в посиленому режимі (ручки дверей, касові вікна, турнікети, поручні ескалаторів, вестибюлі та платформи станцій).

Вагони метрополітену повинні дезінфікувати під час заходу потягів в електродепо і на пункти технічного обслуговування.

Водіїв, машиністів, кондукторів, контролерів та інший персонал повинні забезпечити засобами індивідуального захисту і контролювати стан їх здоров'я. До роботи не повинні допускати осіб з ознаками респіраторного інфекційного захворювання і осіб, які потребують самоізоляції.

Відкриття метро в Києві Колаж

Як писав OBOZREVATEL, метро в Києві відновить роботу з 25 травня. Адміністрація метрополітену заявила, що розраховує на підтримку поліції в питанні дотримання пасажирами масочного режиму.

Епідеміологиня Людмила Смоліна висловила думку, що перебування в метро після відновлення його роботи може становити загрозу з точки зору зараження коронавірусом навіть за умови, що пасажири будуть у масках і в рукавичках.

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