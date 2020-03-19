Міська влада Києва на час карантину організувала транспорт для розвезення на роботу медиків, правоохоронців та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

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Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконфренції, відповідаючи на запитання ЗМІ. Він також закликав киян максимально дотримуватися режиму обмежень і за можливості залишатися вдома.

"Усі мають чітко розуміти рівень небезпеки. Адже ми бачимо, яких масштабів набула пандемія в інших країнах. І вимога залишатись вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти здоров’я та життя людей", – наголосив Кличко.

Медиків та правоохоронців у Києві будуть розвозити на роботу під час карантину

Він підкреслив, що робота громадського транспорту сьогодні мотивована одним – перевозити киян, яким справді необхідно їхати на роботу. Це лікарі, працівники продуктових магазинів та підприємств, що не можуть зупинитися, бо забезпечують життєдіяльність міста.

Він зазначив, що в ситуації, коли тимчасово не працює метро, міська влада створює дублюючі маршрути громадського наземного транспорту вздовж гілок метро. Також збільшують кількість рухомого складу, що працюватиме на маршрутах зі спальних районів столиці.

"Також ми ведемо переговори з приватними перевізниками щодо залучення їх рухомого складу на маршрути в місті. А є, на жаль, і деякі приватні компанії, – з тих, що вже працюють в місті, які зменшують кількість транспорту на маршрутах, що обслуговували. Я вважаю це неприпустимим в такій ситуації!", - заявив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Києва організувала доставку продуктів, ліків і засобів гігієни для одиноких киян-пенсіонерів. На сьогодні понад 12 тисяч одиноких літніх людей потребують такої допомоги.

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