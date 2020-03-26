"Будемо усі здорові!" Медики Олександрівської лікарні звернулися до українців

Лікарі Олександрівської лікарні, де нині перебувають громадяни з підтвердженим коронавірусом, записали відеозвернення до українців.

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Відео поширив на Youtube мер Києва Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Зокрема, медики повідомили, що у реанімації інфекційного відділення Олександрівської лікарні зараз перебувають 8 лікарів, цілодобово чергує лікар та 18 медичних сестер.

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"Ми на вахті, ми щоденно працюємо і допомагаємо. Якщо буде необхідна допомога, ми обов'язково її надамо. Якщо потрібно буде нас посилити, нас посилять. Ми бажаємо вам здоров'я і терпіння витримати цей карантин. Ми разом зустрінемо весну, вона вже скоро. Ми закінчимо карантин у термін і будемо усі здорові!", – зазначила одна з медикинь.

Нагадаємо, у Києві станом на 12:00 четверга, 26 березня, кількість хворих на коронавірус COVID-19 зросла до 40.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко закликав журналістів перевіряти інформацію і не поширювати маніпулятивні повідомлення з приводу ситуації з пандемією і протидією поширенню коронавірусу.

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