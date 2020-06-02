Головна Новини
3 червня • оновлено в 00:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Матір не пустили до вмираючої дитини: в "Охматдиті" розповіли свою версію скандальних подій

3.3т
Читати матеріал російською

В "Охматдиті" відповіли на звинувачення в тому, що не пустили матір до вмираючої дитини в реанімацію.

Як повідомляє ВВС Україна, в лікарні звинувачення в бік лікарів заперечують. Мовляв, 19 травня мати хлопчика погоджувалася з тим, що відвідувати відділення інтенсивної терапії небезпечно і для дитини, і для інших пацієнтів.

За словами заступниці головного лікаря "Охматдиту" Марини Шкурко, на час карантину були введені певні заходи, які забезпечують безпеку пацієнтів. Батькам, які перебували з дітьми на стаціонарі, робили ПЛР-тести і в разі негативних показників їм дозволяли провідувати дітей у відведений для цього час.

"Саме ця мама так само була зі своєю дитиною в стаціонарі, і перший раз її пустили в реанімацію без проблем. Але потім, коли вона прийшла о 16 годині, вона повідомила, що покидала межі лікарні, встигла сходити додому. І тільки після цього лікарі їй пояснили, що в відділення краще не ходити: є небезпека заразити як її дитину, у якої ослаблений імунітет, так і інших пацієнтів. Їй це пояснили спокійно, і вона нормально відреагувала: все зрозуміла, погодилася з цими аргументами і пішла додому", – запевняє Шкурко.

Матір не пустили до вмираючої дитини: в "Охматдиті" розповіли свою версію скандальних подій

Матір не пустили до вмираючої дитини: в "Охматдиті" розповіли свою версію скандальних подій

Вона також зазначила, що жодного конфлікту не було і за бажання мати дитини могла б подзвонити в благодійні організації, які курують вільний доступ до реанімацій, і її б впустили.

Також Шкурко заявила, що, коли пізно ввечері стан хлопчика став критичним, медики були готові пустити матір, але її нібито не було на місці.

"О 23 годині ми зв'язалися з мамою і повідомили їй, що проводимо реанімаційні заходи і вона може підійти. Було зрозуміло, що в таких обставинах не можна розлучати дитину з батьками. Ми готові були пустити маму, одягнути в засоби захисту. Але тоді її просто фізично вже не було під лікарнею", – заявила вона.

Також вона сказала, що дуже шкодує, що все склалося саме так, і підтвердила, що разом з ослабленням карантину буде послаблюватися і режим відвідування пацієнтів у реанімації.

Видання повідомляє, що 2 червня фонд "Таблеточка" зустрівся з керівництвом "Охматдиту" і в підсумку в лікарні пообіцяли, що тепер будуть цілодобово пускати батьків у реанімацію, якщо ті дотримуються протиепідемічного режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київській лікарні "Охматдит" у реанімації від лейкемії помер чотирирічний хлопчик. В останні хвилини життя до Льоші не пустили рідну маму.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Охматдит
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Кияни

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги