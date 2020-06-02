Матір не пустили до вмираючої дитини: в "Охматдиті" розповіли свою версію скандальних подій

В "Охматдиті" відповіли на звинувачення в тому, що не пустили матір до вмираючої дитини в реанімацію.

Як повідомляє ВВС Україна, в лікарні звинувачення в бік лікарів заперечують. Мовляв, 19 травня мати хлопчика погоджувалася з тим, що відвідувати відділення інтенсивної терапії небезпечно і для дитини, і для інших пацієнтів.

За словами заступниці головного лікаря "Охматдиту" Марини Шкурко, на час карантину були введені певні заходи, які забезпечують безпеку пацієнтів. Батькам, які перебували з дітьми на стаціонарі, робили ПЛР-тести і в разі негативних показників їм дозволяли провідувати дітей у відведений для цього час.

"Саме ця мама так само була зі своєю дитиною в стаціонарі, і перший раз її пустили в реанімацію без проблем. Але потім, коли вона прийшла о 16 годині, вона повідомила, що покидала межі лікарні, встигла сходити додому. І тільки після цього лікарі їй пояснили, що в відділення краще не ходити: є небезпека заразити як її дитину, у якої ослаблений імунітет, так і інших пацієнтів. Їй це пояснили спокійно, і вона нормально відреагувала: все зрозуміла, погодилася з цими аргументами і пішла додому", – запевняє Шкурко.

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Вона також зазначила, що жодного конфлікту не було і за бажання мати дитини могла б подзвонити в благодійні організації, які курують вільний доступ до реанімацій, і її б впустили.

Також Шкурко заявила, що, коли пізно ввечері стан хлопчика став критичним, медики були готові пустити матір, але її нібито не було на місці.

"О 23 годині ми зв'язалися з мамою і повідомили їй, що проводимо реанімаційні заходи і вона може підійти. Було зрозуміло, що в таких обставинах не можна розлучати дитину з батьками. Ми готові були пустити маму, одягнути в засоби захисту. Але тоді її просто фізично вже не було під лікарнею", – заявила вона.

Також вона сказала, що дуже шкодує, що все склалося саме так, і підтвердила, що разом з ослабленням карантину буде послаблюватися і режим відвідування пацієнтів у реанімації.

Видання повідомляє, що 2 червня фонд "Таблеточка" зустрівся з керівництвом "Охматдиту" і в підсумку в лікарні пообіцяли, що тепер будуть цілодобово пускати батьків у реанімацію, якщо ті дотримуються протиепідемічного режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київській лікарні "Охматдит" у реанімації від лейкемії помер чотирирічний хлопчик. В останні хвилини життя до Льоші не пустили рідну маму.

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