У п'ятницю, 12 червня, матері українців, які залишаються в полоні на непідконтрольних територіях Донбасу, влаштували "лежачий пікет" на вулиці Банковій у Києві, перед Офісом президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив у Facebook фотограф Ян Доброносов, жінки заявили, що їхні рідні перебувають у полоні з 2014 року (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

Матері полонених провели "лежачий пікет" на Банковій

"Нас не хочуть бачити й чути", – стверджують вони.

Жінки лягли прямо на бруківку разом із фотографіями своїх синів.

Facebook Яна Доброносова

Facebook Яна Доброносова

Facebook Яна Доброносова

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час обміну полоненими 29 грудня 2019 року в Україну повернулися 76 осіб.

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