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12 червня • оновлено в 13:16
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Матері полонених "Л/ДНР" влаштували "лежачий" пікет під ОП. Фото й відео

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У п'ятницю, 12 червня, матері українців, які залишаються в полоні на непідконтрольних територіях Донбасу, влаштували "лежачий пікет" на вулиці Банковій у Києві, перед Офісом президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив у Facebook фотограф Ян Доброносов, жінки заявили, що їхні рідні перебувають у полоні з 2014 року (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

Матері полонених провели "лежачий пікет" на Банковій

Матері полонених провели "лежачий пікет" на Банковій

"Нас не хочуть бачити й чути", – стверджують вони.

Жінки лягли прямо на бруківку разом із фотографіями своїх синів.

"Поверніть наших дітей!" Матері полонених "Л/ДНР" влаштували "лежачий" пікет під ОП

Facebook Яна Доброносова

"Поверніть наших дітей!" Матері полонених "Л/ДНР" влаштували "лежачий" пікет під ОП

Facebook Яна Доброносова

"Поверніть наших дітей!" Матері полонених "Л/ДНР" влаштували "лежачий" пікет під ОП

Facebook Яна Доброносова

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час обміну полоненими 29 грудня 2019 року в Україну повернулися 76 осіб.

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Україна Київ
Теги
Офіс президента Донбас військовополонені
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