''Авто розлетілися!'' Під Києвом трапилася масштабна ДТП. Перше відео

У середу, 9 січня, під Києвом на Бориспільській трасі трапилася велика дорожньо-транспортна пригода.

Масштабна аварія сталася на ділянці проїжджої частини у напрямку в бік села Гора, повідомляє у Facebook "ДТП. Київ".

"Масштабна ДТП під Києвом на Бориспільській трасі у напрямку столиці біля села Гора. По дорозі розкидані декілька підбитих легкових автомобілів, проїзд суттєво обмежений", — йдеться у повідомленні.

На опублікованому ролику видно, що на місці ДТП працюють екіпажі патрульної поліції. Інформація про постраждалих або загиблих не повідомлялася.

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