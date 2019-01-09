МоваЯзык
Реєстрація
LadyCity

/Новини Києва

''Авто розлетілися!'' Під Києвом трапилася масштабна ДТП. Перше відео

2.9тЧитати матеріал російською

У середу, 9 січня, під Києвом на Бориспільській трасі трапилася велика дорожньо-транспортна пригода.

Масштабна аварія сталася на ділянці проїжджої частини у напрямку в бік села Гора, повідомляє у Facebook "ДТП. Київ".

Новини
''Мажорна'' ДТП зі школярем у Полтаві: спливли нові подробиці

"Масштабна ДТП під Києвом на Бориспільській трасі у напрямку столиці біля села Гора. По дорозі розкидані декілька підбитих легкових автомобілів, проїзд суттєво обмежений", — йдеться у повідомленні.

На опублікованому ролику видно, що на місці ДТП працюють екіпажі патрульної поліції. Інформація про постраждалих або загиблих не повідомлялася.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги