Марина Порошенко передала сотні захисних костюмів та окулярів у 12-ту лікарню Києва

Марина Порошенко передала 200 захисних костюмів та 100 противірусних окулярів у ще один столичний медзаклад – Київську міську клінічну лікарню № 12.

Про це сказано у пресслужбі партії "Європейська солідарність". Директорка лікарні Таїсія Лобода повідомила, що у закладі зараз госпіталізовані 284 пацієнта, з них 90 – киснево залежні. Вона подякувала за допомогу і відзначила високу якість українських захисних костюмів.

"Костюми дивовижні, дуже рада, що вони українського виробництва. Це просто захват. Коли виникла пандемія, було важко спочатку закупити щось, і ціни були різні. І сьогодні з’явилися наші костюми, це правильне рішення, це державницьке рішення. Ми дуже вдячні за допомогу. Люди, засоби індивідуального захисту, медикаменти і кисень – це чотири кити, на яких сьогодні має триматися охорона здоров’я. Якщо це буде виконано, все у нас вийде, і люди виживуть, і держава буде в порядку. Ми дуже вдячні", – говорить очільниця медзакладу.

Вона також висловила сподівання, що новий склад Київради буде більше дослухатись до лікарів. "Ви з’явилися у нас в Київраді, і ми зможемо спілкуватися, якщо будуть виникати якісь питання, будемо радитися і просити вашої допомоги", – говорить Лобода.

"Вибори закінчилися, але ми продовжуємо допомагати і захищати. Сьогодні у 12-ту лікарню ми привезли комплекти захисних костюмів і противірусних окулярів. Познайомилися з головним лікарем і лікарями, дізналися про їхні проблеми у зв’язку із лікуванням хворих на коронавірус. Ще на початку жовтня ця лікарня взагалі не була у жодних списках лікарень, які планується відкривати для боротьби з коронавірусом. Тому вони не були підготовлені, не були оснащенні всім необхідним для того, щоб надавати якісну допомогу хворим на коронавірус", – повідомила Марина Порошенко.

"Наші лікарі залишилися сам на сам із проблемами – коли не вистачає кисню, засобів індивідуального захисту, проблеми з постачанням ліків. Саме тому Фонд Порошенка замовив і кисневі концентратори, і кисневі станції, перша партія яких вже найближчим часом буде в Києві. І ми зможемо допомагати не тільки лікарням, але й безпосередньо хворим на коронавірус, які мають проблему із сатурацією", – зазначила Порошенко.

Вона закликала центральну владу негайно спрямувати кошти з ковідного фонду на боротьбу із хворобою.

"Жоден з благодійників, волонтерів не може вирішити всі проблеми держави. Ми вкотре звертаємося до центральної влади – негайно використати і спрямувати кошти з фонду боротьби з коронавірусом на забезпечення не тільки лікарень засобами індивідуального захисту, а й навчальних закладів і незахищених верств населення", – наголосила вона.

"Вони мають негайно зайнятися підведенням кисневих точок до всіх ковідних ліжок. Нарешті треба виплатити гроші, які були виділені для сімей загиблих від коронавірусу лікарів, почати виплачувати повноцінні 300% до заробітної плати лікарям, які лікують пацієнтів з коронавірусом", – переконана Порошенко.

Вона також закликала підтримати малий та середній бізнес, який потерпає від карантину.

"У таких умовах ми маємо об’єднати всі свої зусилля і допомогти подолати біду з епідемією коронавірусу в Україні. Розуміючи безпорадність нашої центральної влади і те, що вони або не чують, або не хочуть чути пропозиції і вимоги від людей України, ми як найбільша фракція в наступному скликанні Київської міської ради будемо приділяти максимум зусиль для вирішення питань, які постали в боротьбі з коронавірусом", – зазначила Порошенко.

Вона закликала громадян дотримуватися відповідних заходів безпеки і побажала усім здоров’я: "Носіть маски, обробляйте руки і дотримуйтесь соціальної дистанції".

Як відомо, виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників в Україні розпочалося в жовтні. Завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку одне з вітчизняних підприємств закупило необхідне іноземне обладнання, а компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії – 27 тисяч костюмів, які вже передають в лікарні.

Загалом від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. У Порошенка в 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше ста мільйонів гривень.